Antonia, DETALII PICANTE din dormitor. Vedeta a spus cum face AMOR cu Velea: „Îmi place...”

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul românesc. Deși o doresc toți bărbații, cântăreața nu are ochi decât pentru alesul său, Alex Velea, alături de care are și doi băieți, pe Akim și Dominic.





Recent, frumoasa artistă a vorbit despre câteva aspecte legate de viața sa intimă, atât alături de Alex Velea, cât și din perioada liceului, când și-a pierdut virginitatea.

„Nu prea am folosit la viaţa mea jucării sexuale, nu prea am experimentat multe...Cel mai mult am stat fără să fac sex un an sau doi. Când am orgasm scot sunete de animal. Fantezii ciudate nu am, nici nu știu dacă îmi doresc așa ceva...” a spus Antonia, potrivit Cancan.

Antonia a vorbit și despre prima experiență sexuală, pe care a avut-o când încă era la liceu. „Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: ‘De ce face lumea asta?!’. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede”, a mai spus Antonia, potrivit aceleiași surse.

Pagina 1 din 1