Antonia, CRITICATĂ DUR de fostul socru: I-am zis să aibă grijă de copil și se plânge că nu are TIMP

Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, este foarte revoltat că aceasta nu îi acordă Mayei atenția de care are nevoie. Mai mult, susține că Antonia nu a apucat să vină să o viziteze pe micuţă și nici la serbări nu este prea prezentă.





Ciro Castellano este revoltat şi supărat că frumoasa cântăreaţă Antonia nu a venit în Italia pentru a-i dărui nepoatei sale, Maya, măcar o jucărie, de Sărbători. Pe de altă parte, versiunea Antoniei esta alta. Artista susține că nu este lăsată să vină în Italia pentur a-și vizita fiica, informează Spy News.

„E o greşeală mare. Eu îi întreb şi acum! Antonia, de ce nu i-ai adus o păpuşică cu două zile înainte de Crăciun? Viaţa de familie, de muncă i-o înţeleg foarte bine. I-am zis să aibă grijă de copil, să meargă la serbări, se plânge că nu are timp. Eu îi reproşez încontinuu. Maya are viaţa ei în Italia. I-am zis să facă sacrificii. Ea a ales să plece, are altă familie şi alţi copii. Copilul are ambii părinţi. Pentru mine asta e situaţia. Nişte părinţi trebuie să facă sacrificii pentru copii. Maya nu vine în România, se duce Antonia la ea în Italia. Măcar să stea două zile cu ea. Oricând, să se ducă să o ridice de la şcoală. Din partea mea să fie foarte clar, Antonia a crescut atâta lângă noi, nici măcar să spună Sărbători fericite! Atunci să nu se plângă că este situaţia aşa. Noi dăm respect, vrem şi noi respect. Nimic nu s-a schimbat", a declarat Ciro Castellano într-o emisiune de televiziune.