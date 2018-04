Noua SENZAȚIE de pe STICLĂ. Antena 1 și-a MĂRIT echipa cu o fostă ȘEFĂ de PROMOȚIE - Galerie FOTO INCENDIARĂ

Echipa Antenei 1 și-a mărit echipa cu una dintre cele mai frumoase femei din mass-media românească. Numai că pe lângă faptul că este tânără și frumoasă, noua „achiziție” a echipei Observator a terminat liceul ca șef de promoție.





Noua prezență de la Antena 1 are un trecut cu care se laudă. „Am absolvit, în calitate de șef de promoție cu media 10, Liceul de Artă "Ștefan Luchian", unde am studiat timp de 12 ani muzica, pian și canto. Ulterior am prezentat spectacolele și festivalurile de pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" din Botoșani.”, a declarat Viviana, conform target="_blank">botosaneanul.ro

Viviana este încântată să pornească în această nouă etapă, iar telespectatorii o vor putea urmări în cadrul rubricii meteo, alături de Mihai Jurca și Andreea Gherasim.

,Deja simt că fac parte din familia Antena 1! Pentru prima mea apariție live am avut emoții copleșitoare, dar am fost impresionată de faptul că toți colegii mei mi-au fost alături și m-au susținut. Încerc să mă obișnuiesc cu viața de televiziune, cu programul, cu emoțiile și munca asiduă, dar simt că îmi place atât de mult ceea ce fac, încât sunt dispusă să mă dedic întru totul și să fac sacrificii. Am renunțat și la părul lung pentru noul job! Sunt tânără și încă la început de drum, dar cu toată echipa alături, cu multă muncă și cu farmecul de moldoveancă, voi reuși să fac în continuare treaba bună și să le aduc telespectatorilor cele mai proaspete vești despre vreme.”

