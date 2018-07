Din cauza ANRP, România riscă zeci de mii de procese la CEDO

În 20 mai 2018 s-a împlinit termenul scadent conform Legii 165/2013 prin care se stabilise o dată limită până la care România, prin intermediul Agenției Naționale de Restituire a Proprietăților (ANRP), trebuia să soluționeze zecile de mii de dosare de retrocedare a bunurilor confi scate de comuniști. Numai că, din datele primite de la autorități rezultă că numărul cererilor soluționate este infim.





Zeci de mii de persoane, proprietari sau moștenitori ai bunurilor care au fost confiscate de comuniști, nu și-au primit nici până în ziua de azi bunul confiscat sau despăgubirile meritate. În 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat România să schimbe legislația și a dat termen ca în cinci ani de zile să finalizeze acest proces, fie prin retrocedarea imobilelor, fie prin plata unor despăgubiri.

În unele cazuri, deși instanțele de judecată au dispus restituirea în natură a bunului confiscat, spre exemplu, Primăria Capitalei refuză să pună în aplicare o decizie judecătorească.

Pentru acest lucru, instanța a stabilit plata unor penalități în cuantum de 300 de lei pe zi, pentru fiecare zi de întârziere în speța privindu-l pe Aurel Mihai. Pentru acesta judecătorii au stabilit, în 2013, acordarea imobilului, dar funcționarii din primărie nu au pus în aplicare decizia. În 2017, Aurel Mihai s-a adresat din nou instanței și a obținut plata unor penalități de 73.200 lei plus cheltuieli judiciare de 2.220 lei. Acesta este doar un caz.

Primăria nu spune nimic despre bani

Din informațiile noastre, în aceeași situație se află alte câteva sute de persoane care așteaptă de la Primăria Capitalei punerea în posesie. Și pentru acestea, instituția condusă de Gabriela Firea plătește penalități.

Când am încercat să aflăm câte persoane se află în această situație și care este cuantumul penalităților, Biroul de Presă al PMB ne-a transmis „Din anul 2001 și până în prezent, au fost emise un număr de 20.415 de Dispoziții de Primar General, dintre care un număr de 3.254 de dosare administrative soluționate prin dispoziții de restituire în natură, un număr de 1.377 de dosare administrative soluționate prin dispoziții de restituire în natură și dispoziții privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent/măsuri compensatorii sub formă de puncte, un număr de 9.565 dosare administrative soluționate prin dispoziții privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent/măsuri compensatorii sub forma de puncte, un număr de 4.416 dosare administrative soluționate prin dispoziții privind respingerea notificării, un număr de 344 dosare administrative soluționate prin dispoziții de declinare a competenței de soluționare a notificării și un număr de 82 dosare administrative soluționate prin dispoziții de compensare.” Nici un cuvințel despre sumele pe care le plătește Primăria din buget pentru zilele de întârziere pentru nepunerea în aplicare a deciziilor judecătorești. –

Agenția spune că nu are timp

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este depășită de volumul de muncă, sau cel puțin asta rezultă din statistica privind soluționarea cererilor de restituire a bunurilor confiscate. „Până în prezent, din totalul dosarelor înregistrate (30.912), 23.339 dosare au fost soluționate prin decizii emise de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) sau de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI). La această dată, rămân nesoluționate 4.337 dosare. Din numărul total de dosare nesoluționate, în 3.926 dosare au fost solicitate documente suplimentare de la persoanele îndreptățite și autorități și, pe măsura completării lor, vor fi supuse atenției CNCI în vederea emiterii unei decizii de soluționare.

Menționăm că 3.236 dosare au fost returnate autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură. Referitor la dosarele constituite în baza Legii nr. 10/2001, dintr-un număr total de 62.852 dosare înregistrate, au fost soluționate 26.991 dosare.

Prin urmare, 35.861 dosare sunt încă nesoluționate. Precizăm că în categoria dosarelor nesoluționate intră: dosare care nu au fost repartizate spre analiză, în număr de 25.847; dosare în lucru, în cazul cărora consilierii au solicitat documente suplimentare și care vor fi introduse pe ordinea de zi a CNCI în vederea soluționării, în număr de 10.014”, se arată în răspunsul înaintat la solicitarea noastră.

Pagina 1 din 2 12