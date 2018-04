Dan Andronic: „Manipularea grosolană a Revistei 22 continuă”. Noi dezvăluiri în scandalul listelor de „colaboratori” ai Securității

Jurnalistul Dan Andronic vorbește despre încălcările flagrante ale legii comise de funcționarul CNSAS Mădălin Hodor în scandalul cu acuzații de "colaborare" cu Securitatea născut după alegerea istoricului Ioan Aurel Pop ca președinte al Academiei Române.





Reamintim că jurnalistul a devoalat, cu dovezi, într-un material-anchetă, cum se mistifică documentele Securității, după ce Revista 22 a publicat o listă cu peste 200 de persoane despre care afirmat că ar fi fost colaboratori ai Securității. Nume celebre apar pe această listă, dar atacul revistei a fost centrat pe noul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Jurnalistul susține că „manipularea grosolană a Revistei 22 continuă. „Astăzi în EvZ dăm mai multe detalii asupra încălcărilor flagrante ale legii comise de funcționarul CNSAS Mădălin Hodor. Acesta a continuat să susțină că președintele Academiei Ioan Aurel Pop este colaborator al Securității, venind și cu o explicație puerilă, în privința NU-ului care apare în dreptul său. Hodor spune că această adnotare nu are nici o importanță! "Fără să intru prea mult în detalii, susţin cu tărie că este exclus, repet, exclus, ca UM 0225 să fi trecut pe listă colaboratori ai săi pe care să-i trimită spre înregistrare în cartotecă şi abia ulterior (căci este evident că notarea este ulterioară) să revină asupra lor pentru a spune că nu sunt de fapt colaboratori. Dacă persoanele în cauză nu erau colaboratori, nu ar fi fost trecuţi pe listă de la bun început, ci pe lista celor care urmau să fie scoşi din evidenţă (cum vom vedea în cea de a doua parte a documentului). Deci notarea nu are legătură cu situaţia lor din momentul emiterii listei, ci cu una ulterioară.", zice Hodor. O afirmație de gâgă, fiind clar că o însemnare făcută de mână pe o listă nu poate fi făcută decât după ce lista a fost redactată! Oricum de acum dacă voi vedea vreodată numele lui Mădălin Hodor pe o listă de colaboratori SIE sau alt serviciu de informații și un NU în dreptul său va rezulta că este ditamai colaboratorul. Penibil... De altfel tot demersul său are această calitate, este un amatorism îngrozitor și răzbate o suficiență de țață! Ca să vă mai spun ceea ce am aflat în privința acelui document: - este redactat imediat după preluarea CIE (viitor DIE, viitor SIE) de către generalul Stamatoiu. Anterior fusese Pleșiță, ras de Ceaușescu. - lista face parte din organizarea unei operațiuni de combaterea propagandei maghiare de către Securitate. Din acest motiv veți găsi pe listă peste 60 de istorici, dar și scriitori, ziariști, oameni de cultură, în general. - lista a fost realizată prin scoaterea din evidența arhivei a contactelor pe care ofițerii deplin conspirați ai UM 0225 le-au avut cu acești oameni. Am mai explicat că ofițerii de la UM 0225 - CIE se prezentau cu alte identități și calități oficiale decât cei din alte departamente ale Securității. - faptul că în dreptul istoricului Ioan Aurel Pop apare un NU scris de mână, este extrem de semnificativ, pentru că arată lipsa de interes/neîncrederea CIE față de el. Ca un ultim amănunt, îl întreb public pe Mădălin Hodor de ce nu explică cum a a primit Ioan Aurel Pop un verdict CNSAS de necolaborare cu Securitate în 2009, iar în 2018 un angajat al CNSAS îl acuză exact de contrariul. Ce dovezi are? Vă spun eu: n-are dovezi. N-are decât ordine! P.S. Singura întrebare care merită pusă este de ce nu a desecretizat SIE și pagina a doua din acest document. Pe cine acopereau?”, scrie Dan Andronic pe Facebook. Ulterior într-un comentariu ca răspuns la întrebarea unui cititor privind autenticitatea documentului, jurnalistul Dan Andronic a răspuns:

Documentul este real, însă nu arată ceea ce susține Hodor. Ca să acuzi niște sute de oameni de colaborare cu Securitatea, ai nevoie de mai mult decât de o listă. De dosar, de angajament, de note informative semnate de aceștia, etc. Aici este manipularea grosolană pe care o face, deși Hodor știe foarte bine care sunt rigorile unei cercetări adevărate. Cei din spatele lui au interes să-l denigreze pe Ioan Aurel Pop și atât.

