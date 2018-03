Andrei Gheorghe si INCREDIBILA LISTĂ a cuvintelor pe care NU AVEA VOIE să le pronunțe la Pro FM

Realizatorul a povestit că i s-a dat de înțeles că-i prea bătrân. Ajunsese să i se spună, din ce în ce mai des și mai răspicat, ce are voie să vorbească și să nu vorbească în cadrul emisiunii sale. Stupefiant, omul de radio nu avea voie să pronunțe numele unei trupe legendare de muzică.





Matinalul Pro FM nu-l va mai avea pe Andrei Gheorghe la pupitru. Emisiunea va fi realizată de Greeg și Marius Onuc, după ce contractul pe doi ani al cunoscutului realizator nu a mai fost prelungit.

Andrei Gheorghe (54 de ani) a dezvăluit că imediat după mutarea studioului Pro FM în sediul Digi a aflat că redactorul-șef al Digi 24, Cosmin Prelipceanu, a cerut să fie dat afară, dar și că i s-ar fi cerut să realizeze emisiuni care să nu deranjeze pe nimeni. „Înțeleg că a vrut să mă dea afară, pentru că eu l-am concediat pe Cosmin Prelipceanu de la Radio Total. Apoi, s-a dus la Vîntu”, a povestit Gheorghe.

„Ultimul an la Pro FM a fost de nesuportat. Primeam semnale că voi fi dat afară, că nu mă vor”, a povestit realizatorul pentru EVZ. El spune că i s-a sugerat, printre altele, și că este prea bătrân. „Nu mi a spus direct în față, dar s-a făcut un reproș mascat. Expresii cum ar fi „inadecvare la produs”, că „trebuie făcut un program pentru publicul tânăr”. Mi s-a zis chiar să nu mai zic „Pink Floyd” pe post. După asta, timp de două săptămâni am repetat: „Bă, ești prea bătrân, nu mai spune Pink Floyd pe post!”. O altă poveste amuzantă este aceea în care se scriau pe tablă temele pe care nu ai voie să le rostești în emisiune: pensie, moarte, boală, deces... Pink Floyd”, a povesti realizatorul.

Cum s-au desfășurat ostilitățile

„De cum am părăsit vechiul sediu ProFM, au pus presiune pe mine. Zi de zi, oră de oră. Îmi tot ziceau să tac, că ne frige CNA-ul. Puțină lume știe, dar eu nu am luat în toată cariera mea vreo amendă de la CNA. Le-am spus în urmă cu puțin timp: „Vedeți că de doi ani nu am luat nicio amendă...”. Mi-au răspuns că am avut baftă”, a adăugat Andrei Gheorghe.

Realizatorul a vorbit și despre momentul de anul trecut când RCS&RDS a finalizat preluarea posturilor de radio Pro FM.

Pagina 1 din 2 12