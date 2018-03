După ce, săptămâna trecută, scriitorul Dan Sociu a refuzat să primească premiul ICR Cartea de Poezie a anului 2013, Andrei Gheorghe a anunțat, pe conturile sale de Facebook și de Twitter, că va returna premiul primit de la APTR, în 1996, pentru că nu vrea să fie asociat, în niciun fel, cu "delirul isteric" al Antenei 3.





"Obișnuitul delir toxic al Antenei 3 (...) îmi provoacă doar scârbă și dispreț. Și cum, în ultimul timp APTR a premiat încontinuu calitățile Antenei 3 și nu doresc nicio asociere. Premiul e undeva, într-o ladă, o să-l caut și o să-l trimit înapoi cu șoferul. Oricum, l-am returnat deja simbolic, nu merită să stea alături de niciun alt premiu din viața mea", a explicat, pentru EVZ, Andrei Gheorghe. Fostul realizator de televiziune a mai declarat, referitor la cei doi scriitori care au refuzat premiile oferite de ICR, că este foarte mândru de asemenea oameni și că mai multă lume ar trebui să ia atitudine. "Neexprimarea opiniei este la fel de toxică. Eu sunt independent, nu sunt angajat de niciun mogul, nu am niciun trust de presă în spate. Sunt sătul de aceşti chiriaci şi nistoreşti, sunt sătul de absenţa celor care ar trebui să fie prezenţi. Sunt sătul de CTP-ul care apare când îi convine cui îi convine. Cum poți să permiți ca o femeie să fie terfelită de acest autobuz numit Antena 3 și să te uiți în altă parte? E condamnanil. Ce argument poți avea când stai indiferent și o femeie este terfelită de niște derbedei? Tututor celor care tac le adresez disprețul meu. Nu am niciun parti-pris cu doamna Andreea Pora, de altfel întâlnirile noastre au fost destul de tensionate, ca toate întâlnirile mele. Putea să se numească Daciana Ponta sau Adina Vălean sau Camelia Voiculescu", mai spune Andrei Gheorghe. Fostul realizator TV a primit premiul de la APTR în 1996, când lucra la o televiziune independentă din provincie. "Când l-am luat, am fost foarte mândru. A însemnat foarte mult pentru mine. Era pentru "The best show", sau ceva de genul acesta. Eram la o televiziune independentă de provincie, la SOTI Neptun (...) Îmi pare rău că am reacţionat abia acum. Parcă ţi-ar fi invadat o fosă septică sufrageria", a mai declarat Andrei Gheorghe intr-un interviu publicat tot astăzi de ziare.com.

