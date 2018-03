Andrei Gheorghe, despre mogulii săi rataţi: Sârbu, Voiculescu şi Vîntu

Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Într-o zi de octombrie, când încă mai spera că o să revină în lumina reflectoarelor, am stat la taclale cu el pe veranda casei sale. One-man-show-ul Andrei Gheorghe a vorbit deschis despre toți patronii de presă pentru care a lucrat, politicieni, despre experința de la Ministerul de Finanțe, dar și despre "Lanţul slăbiciunilor" din viața lui. Au trecut aproape opt ani de atunci, iar Andrei Gheorghe n-a mai reușit să revină în lumina reflectoarelor. Luni, 19 martie, a fost găsit fără viață în locuința sa. Redăm integral articolul din 16 octombrie 2010 despre care a spus, ulterior, că nu ar schimba niciun cuvânt.





Îţi zice că eşti prost în faţă şi, în direct, la televizor. E arogant, cinic, sarcastic, rău şi cabotin până în măduva oaselor. Cel puţin aşa vrea să pară. Se laudă că l-a făcut pulbere pe Adrian Năstase şi s-a ales cu un dosar penal pentru consum de droguri. Era să intre în istorie pentru "căderea lui Boc", live. A lucrat pentru mai toţi mogulii media care au televiziuni. Zice că toţi sunt nişte rataţi în meseria de bază. Dar că au fost moguli buni. Normal! De pe urma contractelor încheiate cu ei a devenit milionar în euro. Cu casă în Pipera, după ce a stat în gazdă în mai toate cartierele Capitalei. Cu mogulii a ştiut cum să pună problema, dar mai greu i-a fost în jungla din Panama, cea mai periculoasă pădure tropicală din lume. El este Andrei Gheorghe, un "celebru" ratat, un fel de Mutu al televiziunilor care, ajuns în vârf, şi-a făcut-o cu mâna lui, ba cu accidentul, ba cu drogurile, ba cu declaraţii deranjante pe la Ministerul Finanţelor.

"Toţi mogulii au fost buni... la timpul lor"

Cu ochelari de soare, să nu-i vezi ochii. Să nu citeşti nimic pe faţa sa. La 49 de ani, a luat-o, a câta oară, de la început. Întâlnirea se desfăşoară pe veranda vilei sale din Pipera. Gheorghe trage din ţigară de parcă ar fi ultima, înaintea execuţiei. Hugo, un rotweiller uriaş, mai că-l răstoarnă. "Vîntu e un actor ratat! Sârbu - un regizor ratat! Voiculescu - un sportiv ratat! A rămas cu mintea de cantonament! Iar Mazăre..., Mazăre e un bucureştean ratat! Toţi au avut câte un talent pe care nu l-au exploatat. Probabil că tocmai asta le-a dat energia necesară ca să reuşească în afaceri", îşi descrie sarcastic foştii şefi nonconformistul om de radio şi televiziune. Acum, Andrei Gheorghe lucrează pentru un mogul moldovean, Vlad Plahotniuc. "E un mogul bun... Toţi au fost buni... la timpul lor!", e cinic Gheorghe.

A fost buricul Constanţei

"Sârbu e un timid. E un om talentat care munceşte ca un bou şi doarme patru ore pe noapte. Dintre toţi mogulii, el e cel mai muncitor şi singurul care nu a dorit vizibilitate, spre deosebire de ceilalţi care au vrut să beneficieze de importanţa şi influenţa unui trust media", îl perie uşor Andrei pe bossul Pro TV, după ce mai întâi a dat cu el de pământ. "Uite, pentru Năstase, Berlusconi e un model inspiraţional. Ar fi vrut el un trust de presă", nu scapă ocazia de a-l înţepa pe fostul premier pesedist. Debutul său în media s-a petrecut la Constanţa. La începutul anilor '90 a pus bazele unui trust de presă. A devenit celebru pe plan local prin emisiunea sa de la Radio Sky: Midnight killer. "Apoi, m-am întovărăşit cu SOTI TV şi ”Telegraful” lui Mazăre. Câştigam 2.000 de dolari pe lună, nu plăteam casă, masă, transport, nimic! Îi ştiam pe toţi, pe Fane Englezu', pe Beinur, Samir... Eram buricul Constanţei!", rememorează, nostalgic, arogantul Gheorghe. Apoi, concluzionează: "M-am ”brenduit” drept cel mai agresiv realizator de radio! Asta m-a ajutat. Când vezi 10 urşi negri şi unul alb, la care te uiţi?".

"Am venit să vă spun ce proşti sunteţi!"

După ce şi-a luat o ţeapă tocmai de la tovarăşul său de afaceri, şi-a luat lumea-n cap. "M-am ridicat de la masă şi, cu o casetă demo, am plecat la Bucureşti. Am încercat la 2M+ a lui Opriş, apoi la Total-ul lui Nistorescu. Aici era Jeana Gheorghiu. Mi-au spus că n-am voce de radio...", îl umflă râsul pe Andrei Gheorghe. "Am ajuns la PRO FM după vreo două-trei luni. Am dat peste Andi Moisescu, care mi-a zis: ”Hai să-ncercăm cu Midnight killer" Acolo a dat lovitura. Dacă "rege" era Florin Călinescu cu "Duminicile celor singuri", Andrei Gheorghe a luat-o exact pe invers. "Am intrat cu: ”Salutare naţiune, salutare Bucureşti! Am venit să vă spun ce proşti sunteţi!”. A explodat! Trei ore de telefoane non-stop. Le trânteam telefonul în nas! Asta era formula...", se distrează realizatorul radio-TV în timp ce termină o ţigară din şase fumuri: "De la radio mi se trage. O melodie durează trei minute şi trebuia să am timp să ies, să fumez şi să mă întorc la vreme în emisie. Oricum, am scăzut de la patru pachete pe zi, la două...".

"E adevărat. Sunt milionar în euro!"

Firesc, a urmat Pro TV-ul. "La alegerile din '96 am făcut cu Tatulici diverse transmisii live. Prima oară, am fost în direct în Gara de Nord. După aia a urmat ”13-14 cu Andrei”. La început am avut un salariu de rahat. Când am venit în Bucureşti eram plătit cu 140 de dolari pe lună şi 200 era numai chiria. Am schimbat gazde după gazde, din Sălăjan în Cişmigiu şi în Drumul Taberei. Acum am ajuns în Pipera, de vreo doi ani". Se laudă că a câştigat din media: "Da! E adevărat. Sunt milionar în euro!". "Eşti prost!", era ştampila aplicată în fiecare ediţie a "Lanţului slăbiciunilor", de la Pro TV. "Aşa era formatul, dar, de regulă, aşa erau, proşti!", se amuză fostul protevist. La întrebarea dacă în general e aşa scârbos sau doar pozează, Gheorghe îşi dă jos ochelarii de soare şi aproape că scuipă: "Dacă mă enervezi, ţi-o trag!".

"Pe Piticu' porno l-am inventat în '95"

Modul de adresare, uneori prea familiar, l-a unicizat la fel ca agresivitatea autoimpusă: "La ”pertu” sunt cu cei cu care ”sunt”. Cu Ion Iliescu n-am de ce să mă tutuiesc!". În paralel, constănţeanul emigrat la Bucureşti a făcut, pe lângă entertainement, şi management: "De la Sârbu am învăţat ce înseamnă management de presă. Tot ce e azi pe piaţă, pe vremea aia se descoperea!". Apoi, se dă mare: "Am scris şi la ”Evenimentul zilei”, pe timpul lui Cristoiu! Îi scriam Ginei Anton, corespondenta din Constanţa, ştiri mincinoase. Ea nu prea ştia să scrie! Făceam banii pe din două. Pe ”Piticu' porno” l-am inventat io în '95! Alt titlu pe care l-am născocit a fost de senzaţie: ”Roşiile fac să crească mustaţă la femei şi sâni la bărbaţi!”.

Este concediat şi de la Radio Guerrila. Februarie 2010. A fost implicat într-un accident rutier şi refuză recoltarea probelor biologice. Consilier fiind la Ministerul de Finanţe, şi-a dat demisia.

