DRAMA lui Andrei Gheorghe! Realizatorul TRECE PRIN MOMENTE CUMPLITE: „Nu doarme, suferă şi vrea să moară!”

Mama fostului realizator Andrei Gheorghe a fost internată în stare gravă într-un spital din Constanţa. Spaima prin care trece femeia o întâlnești la aproape toți pensionarii





Fostul realizator Andrei Gheorghe trece prin momente grele, după ce mama lui a fost internată în stare gravă într-un spital din Constanţa. În urma unei infecţii, mama omului de televiziune a aflat că trebuie să se opereze, iar intervenția chirurgicală costă de ordinul miilor de lei. ''Nu doarme, suferă şi vrea să moară'', a mărturisit Andrei Gheorghe, într-o postare pe Facebook. Andrei Gheorghe a mărturisit că își ajută, luna, cu bani, mama și spune că, mai mult ca sigur, va fi cel care va contribui la achitarea operației. El este însă revoltat de situația în care se află pensionarii, care, deși au muncit o viață întreagă, nu au o pesie decentă, iar în societate au devenit „un balast”

''Mama mea e in spital, in Constanta. E batrina, bolnava si plânge. S'a internat pentru un control de rutina. I s'a instalat o branule care a provocat o infecție violenta. Mina i s'a umflat ca un butuc, o doare, i s'a comunicat ca va trebui operata, nu doarme, suferă si vrea sa moara. Nu mai vede bine si imi spune ca operația costa 6000. Nu are banii ăștia, a muncit o viața dar nu ii are. Casa a pierdut'o, prietenii i'au murit, copilul e in alt oraș, e sigura si speriata. Ce sa fac? Cum sa o ajut? Cum sa asist indiferent la atâta nedreptate? Cum sa ma duc mîine sa plătesc taxele? Sa'i trimit bani? Asta si fac, lunar, de cind a ieșit la pensie. Cu ce a greșit? A crescut copii, a ajutat adulti, a respectat legea, nu a furat, a trăit iubirea iar acum se sfârșește umilita, o epava, un nimic. Un rest de carne măcinat de dinții societății din care a făcut parte dar pentru care astăzi nu mai e decit balast. Dulce, senina batrinete...'', a scris Andrei Gheorghe pe Facebook, într-o postare care a strâns sute de Like-uri şi zeci de comentarii.

Pagina 1 din 1