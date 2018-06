Andreea Marin şi ÎNTÂMPLAREA VIRALĂ de la Antena Stars. O țară întreagă a văzut LIVE ce a pățit VEDETA

Andreea Marin a trecut printr-un moment mai puțin obișnuit în timp ce se afla în platoul unei emisiuni. Vedeta a fost sunată de fiica ei care era neliniștită pentru că nu o găsea nicăieri pe mama ei.





După ce a liniștit-o pe Violeta, Andreea Marin a explicat că acest lucru s-a întâmplat pentru că ea nu-i spune niciodată fiicei sale când apare în emisiuni televizate, informează Cancan.ro.

“Mami, mami, nu te găsesc! Nu știa că vin la voi (în platoul emisiunii «Răi da’ buni» - n.r.). Nu vreau ca fiica să mă vadă la televizor. Îmi doresc ca ea să o știe pe mami, mami. I-am explicat unde sunt și cum să mă caute ca să mă vadă și acum se uită la noi. (…). Te iubește mami. Și în câteva minute plec spre casă”, i-a transmis Andreea Marin fiicei sale.

Vedeta a dezvăluit și că a suferit de depresie postnatală, însă susține că în acel moment nu recunoștea problema cu care se confrunta.

„Depresia nu trece de la sine, se adâncește. În cazul meu a fost cazul de o depresie post-natală, dar nu am recunoscut că am asta, dar am început să mă gândesc la asta atunci când Mădălina Manole și-a văzut sfârșitul. Iată cât de mult contează să se vorbească despre asta public. Iată, până și un om ca mine are nevoie să afle și să învețe despre acest pericol. A fost nevoie de o întâmplare a altcuiva ca să încep să accept să mă recunosc în povestea ei. (…)

Am vrut să-mi văd fiica mireasă. Nu trebuie să mergi la medic atunci când te doare ceva. E important să îți verifici starea de sănătate mereu, ce exemplu le dăm copiilor noștri? Am avut parte de oameni buni în jurul meu. Uneori e mai greu să discuți cu cineva din familie și atunci un terapeut te ascultă cu deschidere”, a mai spus Andreea Marin, conform B1.

