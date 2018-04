Andreea Marin este DISPERATĂ! A fost victima unei FRAUDE pe internet. Nimeni NU se aștepta la asta!

Fosta „Zână” a surprizelor a fost, de curând, victima unei fraude informatice, după ce „pirații” internetului s-au folosit de numele ei pentru a încerca să strângă bani, pentru așa-zise cauze nobile.





„Zâna” a fost atenționată de o apropiată a unei rude că ei i-au fost cerute date personale de pe un cont cu numele Andreei Marin, în vederea depunerii unei donații, scrie Cancan.

Andreea Marin a ajuns să fie din nou victima unei fraude informatice, după ce o grupare de „pirați” ai internetului s-au folosit de numele ei pentru a fura bani. Deși păgubiții au încercat să sesizeze poliția, nu au fost luați în serios, potrivit stirilekanald.ro. Una dintre victime, o femeie, a rugat-o pe Andreea Marin să facă demersurile necesare pentru a sesiza poliția sau procuratura pentru demararea unei anchete, mai notează Cancan.

„Nu este contul meu, este un cont fals”, i-a răspuns Andreea Marin femeii care i-a trimis o parte din conversația cu contul fals.

„Am înțeles asta imediat, am intrat în jocul lui să-i aflu identitatea. L-ai putea denunța! Eu am încercat să o fac. Am sunat la poliție. Fiecare îmi dădea alt număr de telefon, spunându-mi că ei nu se ocupă de așa ceva. Am renunțat, dar m-au înfuriat”, a adăugat femeia.

