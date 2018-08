Andreea Esca şi ZBUCIUMUL SUFLETESC al fiicei sale, Alexia. „Trebuie să am încredere în mine” De abia ACUM S-A AFLAT

Alexia Eram (18 ani) a vorbit despre ce înseamnă să fie fiica uneia dintre cele mai cunoscute persoane din România, prezentatoarea TV Andreea Esca, dar şi despre relaţia cu mama ei.





Alexia Eram, fiica vedetei Pro TV Andreea Esca (45 de ani) şi a afaceristului francez Alexandre Eram (48 de ani), a acordat un interviu revistei „Viva“ alături de iubitul ei, cântăreţul Mario Fresh (18 ani).

Alexia a explicat că statutul de persoană publică al mamei ei nu a reprezentat niciodată o presiune. „Toţi copiii sunt copiii cuiva la 18 ani. Că doar n-ai avut timp să devii tu însuţi cineva. Important e să nu rămâi aşa. Apoi, pentru mine Andreea Esca nu e Andreea Esca de la televizor, e mama mea şi cred că avem aceleaşi discuţii şi preocupări ca orice alt cuplu mamă-fiică. Sigur că diferenţa e că eu trebuie să mă opresc mai des pe stradă, ca să facă mama poze cu oamenii. Dar chiar eu i le fac şi nu mă deranjează deloc. Ea e fericită când o opresc telespectatorii şi îmi spune mereu că se simte flatată şi acum, după atâţia ani, de dragostea românilor. Iar eu sunt foarte mândră de ea“, a mărturisit tânăra.

Totuşi, Alexia a oferit şi dezavantaj, dar spune că tot mama a învăţat-o să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă: „Dezavantajul este că e greu să ştii dacă cineva vrea să vorbească cu tine, Alexia, sau doar pentru că eşti fata Andreei Esca. Numai că mama îmi zice că, atunci când am dansat pe scenă sau când am jucat în „I love Violetta”, de exemplu, şi am fost apreciată, s-ar fi văzut dacă dansam prost sau dacă jucam prost şi dacă eram fata Arcului de Triumf. (râde) Deci trebuie să am încredere în mine. Şi îmi dă mereu exemplul fetei lui Paul McCartney. Toată generaţia mea ştie de Stella McCartney fără să mai spună că e fata lui Paul. Pune cineva la îndoială talentul lui Michael Douglas pentru că e fiul lui Kirk Douglas? Deci, ţine de tine să depăşeşti faima părinţilor tăi. Şi apoi, la ţară, orice vârstă ai avea, te întreabă oamenii: tu al cui eşti?“, a spus Alexia. Adolescenta a dezvăluit şi cele mai bune sfaturi primite de la mama sa: „Să fiu deschisă către oameni şi oportunităţi, să nu zic nu, să am încredere în mine şi să ştiu că orice lucru, chiar şi rău, se întâmplă ca să-mi fie mai bine.“

Alexia Eram a absolvit anul acesta Liceul Francez „Anna de Noailles“ din Bucureşti, cu media 9,97, şi urmează să studieze în Marea Britanie.

