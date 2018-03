Andreea Esca DEZVĂLUIE un SECRET INCREDIBIL. Când și-a pierdut știrista VIRGINITATEA: „În liceu...”

Andreea Esca a preferat mereu să nu vorbească despre viața sa personală. Chiar și așa, știrista a povestit, despre primul contact sexual pe care l-a avut când era adolescentă.





„Cred într-adevăr că prima dată trebuie să facem dragoste cu cineva despre care gândim că este alesul pentru totdeauna. Atât de mult să îl iubim. Eu, de exemplu, aveam obsesia asta cu «Merită»? Îmi amintesc că eram îndrăgostită în adolescență de un bărbat care mi-a spus într-o zi, nu după mult timp de când ieșeam împreună, că nu se poate să mai fim prieteni dacă nu mă culc cu el…

Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a părut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual. «Primul» a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia”, a dezvăluit Andreea Esca în cartea „Ce am făcut când am tăcut”.

Cartea „Ce-am făcut când am tăcut", scrisă de Andreea Esca, a fostla Bookfest în 2014, în prezenţa a peste 300 de admiratori ai vedetei de televiziune, care a precizat că acesta este un volum în care cititorii s-ar putea regăsi.

Volumul „Ce-am făcut când am tăcut” a apărut la editura Humanitas şi a fost lansat sâmbătă la complexul Romexpo din Bucureşti, unde se desfăşoară Salonul Internaţional de Carte Bookfest.

La evenimentul de lansare, care a avut loc la standul editurii Humanitas, au fost prezenţi şi scriitorul Radu Paraschivescu, criticul literar Dan C. Mihăilescu şi Lidia Bodea, directorul editurii Humanitas.

Andreea Esca a spus că această carte a fost scrisă pentru a fi lansată în mai, deoarece în această lună se împlinesc zece ani de când a fost înfiinţată revista The One, în care au apărut foarte multe dintre textele care sunt reunite în volumul „Ce-am făcut când am tăcut".

