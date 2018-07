Andreea Cosma: „Portocală mi-a furat furoul”

O nouă stenogramă interesantă vine de la DNA Ploiești. Andreea și Vlad Cosma sunt filmați în momentul în care vorbesc cu procurorul Lucian Onea despre abuzurile și hărțuirea sexuală la care ar fi fost supusă Andreea Cosma de Mircea Negulescu





„Păi m-am dus la Sinaia, mi-am uitat un furou în cameră...şi a zis că e în dulap aici la DNA, că n-are unde să-l ţină. Nu cred, nu e nimic în fişet...păi şi-o fi luat catrafusele...adică astea sunt nişte poveşti care sunt...nu discutăm în dosar...păi vedeţi, de la furou se ajunge la alte discuţii...dumneavoastră ne spuneţi exact cum a fost şi de furou şi de ce vreţi dvs. (… )Când am plecat l-am sunat, i-am spus că am plecat, iar apoi m-a anunţat că mi-am uitat acolo lucrul în care am dormit şi că va intra în posesia lui etc. L-am întrebat unde e şi a spus că e într-un fişet la DNA. O s-o rog pe dna Ingrid Mocanu să facă şi o plângere că Negulescu mi-a furat pijamaua şi e pasibil de furtŢ, a povestit ulterio Andreea Cosma într-o intervenţie telefonică la România TV.

