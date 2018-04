Andreea Bălan, ATAC ȘOCANT la fanii care o CRITICĂ. Reacția care se va VIRALIZA: „Voi ăștia care mă jigniți, nu uitați!”

Andreea Bălan este revoltată din cauza criticilor pe care le primește pe Facebook și își atacă fără milă fanii. Concret, artista susține că anii `90-2000, cei mai mulți dintre cei care o insultă acum stăteau la coadă să o vadă și aveau măcar o casetă sau un autograf de la ea.





Artista a răbufnit după ce a văzut sute de comentariile. Cântăreața le răspunde des fanilor ei, pe rețelele de socializare, deci este imposibil să nu vadă și mesajele răutăcioase pe care le primește.

„Voi ăștia care mă jigniți, nu uitați că în 99-2000, dacă mă atingeați, nu vă spălați o săptămână. Acum aveți acces la noi, cântăreții la un click distanță, și vă permiteți să jigniți fără pic de decență. Dar nu uitați că toți ați avut o casetă cu mine la un moment dat!”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.

Andreea Bălan nu se află la primul conflict un internauții. Cei mai mulți sunt supărați că artista a fost una dintre puținele vedete de la noi care și-au arătat sprijinul pentru comunitatea LGBT.

„Peste 400 de comentarii în care sunt jignită și terfelită pentru că susțin dreptul la iubire, acceptare și toleranță de orice fel. Dacă am fi mai deschiși la minte, dacă am călători și am citi mai mult, am vedea că noi, aici în România, nu suntem buricul pământului și că argumentele religioase nu stau în picioare. Fiecare are o singură viață în care este liber să facă și să iubească pe cine dorește și nimeni nu este în măsură să judece și să critice. Asta înseamnă toleranța și bunătate mai ales! Nu-i problemă, dragilor, cu cât veți da cu pietre în mine, cu atât voi fi mai vocală ca mentalitatea voastră îngustă să se schimbe. Ambiția mea e mare. de aia am rezistat 20 de ani în muzică! Hai, să dea cu piatra cel care se simte fără de păcat”, a mai scris Andreea Bălan.

