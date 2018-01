Andra, SCHIMBARE SPECTACULOASĂ de LOOK la început de an! Fanii au rămas FĂRĂ CUVINTE - Galerie Foto

Andra le-a făcut o surpriză de proporții miilor de fani din mediul online după ce a postat o iamgine cu look-ul total schimbat.





Artista are din nou o coafură cu breton, căreia nu îi este deloc străină. Dacă ne uităm mai atent, putem observa că părul este mai închis la culoare.

De Revelion, Andra a purtat într-o haină argintie care a cucerit toate privirile. Însă, accesoriul cel mai evident în poză este, probabil, zâmbetul larg, mereu prezent pe fața soției lui Cătălin Măruță.

Despre carieră...

Andra a atins apogeul în industria muzicală româneasca cu muzica dance. Dacă până atunci Andra se axase exclusiv pe muzică populară și în special muzică pop, în 2010, Andra a scos single-urile "Abelia" și "Something New", cel din urmă având să devină indiscutabil un hit al cluburilor din toată România, cucerind rapid masele, și să fie inclus mai târziu pe albumul "Inevitabil va fi bine", single-ul făcând la vremea respectivă în țară competiție cu hit-urile Innei, "I don't see ya" al Cristinei Rus sau "Disco Romancing" al Elenei Gheorghe. Au urmat "Telephone" în anul 2011, single cu tematică și videoclip inspirate din hit-ul cu același nume al celor de la Lady Gaga și Beyonce și "What About Us", în primăvara lui 2012.