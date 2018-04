SURPRIZĂ TERIBILĂ pentru Cătălin Măruță. Andra a spus TOTUL despre POZELE cu ea DEZBRĂCATĂ

Andra a fost pusă în fața unei întrebări grele, legată de eventualitatea de a apărea public poze cu ea dezbrăcată. Andra, partenera de viață a prezentatorului de televiziune Cătălin Măruță, este una dintre vedetele din showbiz-ul românesc care nu mizează pe apariții în ținute sumare pentru a atrage atenția. Vedeta este cunoscută pentru vocea ei de excepție și nu a fost implicată în scandaluri.





Look-ul cântăreței a fost dintotdeauna unul cuminte, Andra fiind fotografiată foarte rar în costum de baie. La o emisiune de radio, Andra a fost întrebată despre reacția pe care ar avea-o dacă hackerii i-ar intra în calculator și ar da peste imagini deocheate cu ea și s-ar ajunge la șantaj. Măruță ARE MOTIVE să fie îngrijorat ACUM. Cea mai MARE NEMULȚUMIRE a Andrei s-a AFLAT: „NU îmi place DELOC”

Răspunsul Andrei a venit imediat. “Dezbracată? Nu, din ce îmi amintesc, am fost foarte atentă, nu m-am pozat, nu am lăsat pe nimeni să mă pozeze într-un fel, am fost atentă. În pantaloni scurți, da. La mare, cum am fost”, a spus Andra, potrivit libertatea.ro.

