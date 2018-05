Andra a făcut MARELE ANUNȚ. Nimeni NU se aștepta la asta: „De abia aștept! Sper că și voi”

Una dintre cele mai bune voci românești, Andra, a făcut de curând anunț important, pe rețelele de socializare, special destinat fanilor care o urmăresc cu atenție.





Artista este foarte bucuroasă să anunțe că Maluma, unul dintre cei mai apreciați artiști columbieni, va concerta în România și este posibil ca Andra să urce pe scenă alături de el.

„Visele devin realitate! Sunt extrem de bucuroasa sa va anunt ca, in sfarsit, spiritul latin intalneste ritmurile columbiene pe 30 iunie la Romexpo, alaturi de MALUMA! De abia astept! Sper ca si voi veti fi alaturi de noi!”, este mesajul scris de Andra pe pagina sa de Facebook.

De curând, Andra a vorbit și despre părțile tabu are relației cu Măruță. „Eu cred că în dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat, și atunci poți trece peste orice, asta dacă îți dorești cu adevărat ca lucrurile să funcționeze bine. Nu am trecut prin lucruri rele, dar mă gândesc dacă ai copii cu acel om, treci peste niște lucruri, eu aș trece pentru că știu cât de mult îl iubesc, așa văd în momentul ăsta, nu știu, eu nu am trăit.

