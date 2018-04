Andra a EXPLICAT pentru PRIMA dată PROBLEMELE cu Măruță. De ce îi este FRICĂ: „Ce mi-ar putea face mai rău Cătălin...”

Andra a vorbit într-un interviu recent despre cele mai ascunse dedesupturi ale căsniciei cu Măruță. Artista a mărturisit că nu se pune problema de abuzuri în relația ei, dar se teme să nu fie înșelată.





„Eu cred că în dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat, și atunci poți trece peste orice, asta dacă îți dorești cu adevărat ca lucrurile să funcționeze bine. Nu am trecut prin lucruri rele, dar mă gândesc dacă ai copii cu acel om, treci peste niște lucruri, eu aș trece pentru că știu cât de mult îl iubesc, așa văd în momentul ăsta, nu știu, eu nu am trăit.

În cazul în care o femeie este bătută, este clar că nu mai este vorba de dragoste. Ce mi-ar putea face mai rău Cătălin este să mă înșele. De bătaie, nu încurajez femeile să stea într-o relație, în care sunt abuzate, pentru că suntem capabile să facem pe picioarele noastre foarte multe lucruri, dacă ne dorim”, a mărturisit Andra la Kiss Fm.

Totodată, Andra a fost întrebată de realizatori dacă vreodată hackerii i-ar sparge calculatorul, ar putea găsi poze compromițătoare cu ea? „Dezbracată? Nu, din ce îmi amintesc, am fost foarte atentă, nu m-am pozat, nu am lăsat pe nimeni să mă pozeze într-un fel, am fost atentă. În pantaloni scurți, da. La mare, cum am fost”, a răspuns Andra.

