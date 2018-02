MOMENTE GRELE pentru Andra! A slăbit patru kilograme și, din păcate, este nevoită să plece din țară

Oboseala și-a spus însă cuvântul, deși vedeta a strălucit pe scenă. Andra a slăbit patru kilograme și a avut parte de doar două zile de odihnă după trei luni de muncă asiduă, potrivit Libertatea.ro.

Acum, artista este nevoită să plece din țară pentru a filma un spot publicitar și trebuie să arate impecabil. Între timp, vedeta trebuie să petreacă puțin timp și cu cei doi copii ai săi, David și Eva.

“Multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine si m-au inspirat sa pun in scena concertul meu de debut. Am primit enorm de multe mesaje despre Iubirea Schimba Tot. A fost o experienta uluitoare din care am invatat multe, iar in 2018 sunt pregatita sa ofer si mai mult. De cand am coborat de pe scena Salii Palatului am inceput sa ma gandesc la AIEVEA, urmatorul spectacol, la piese pe care sa le interpretez, sa le reorchestrez, la invitati care sa imbogateasca experienta spectatorilor, sa ii surprinda si sa ii bucure. Abia astept sa ne revedem de Dragobete la Sala Palatului! Vreau sa va devina o traditie! Va iubesc!“, scria artista pe Facebook.