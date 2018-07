Anca Jurma a fost delegată în funcția de procuror-șef al DNA pentru 6 luni. BREAKING NEWS

În cadrul ceremoniei de predare-primire a mandatului noului procuror-şef interimar al DNA care a avut loc joi la prânz, la sediul DNA, Augustin Lazăr a anunțat că Anca Jurma va prelua conducerea Parchetului Anticorupţie pentru 6 luni.





UPDATE: Pe lângă acest anunț, Lazăr a mai dorit să facă o serie de precizări suplimentare cu privire la activitatea și la prioritățile instituției.

„În România lupta anti-corupție va continua cu fermitate. Aplicarea legislației se va efectua în continuare în conformitate cu normele și standardele de apărare ale drepturilor omului. DNA va apela la resursele umane pe care le are și care au făcut din această instituție una cunoscută pe plan internaținonal. Anca Jurma ne indică faptul că DNA are profilul necesar pentru a valorifica resursele din acest moment oportun. Este un procuror bun, are experiență în calitate de consilier și poate veni cu contribuția de încredere personală în DNA și în Ministerul Public. Este persoana ce ne trebuie în acest moment”.

De asemenea, acesta a ținut să îi adreseze mulțumiri Laurei Kovesi. „Este o tradație de a valorifica procurorii cu o experiență puternică. Kovesi a adus DNA în postura de exemplu de furnizor al bunelor-practici la nivel European. Nu putem uita că motivele revocării generază îngrijorare printre procurori cu prvire la independența sau la statutul lor. Cu toate acestea, aceștia își fac meseria cu profesionalism.

Anca Jurma și-a început declarația prin a mulțumi pentru susținerea de care beneficiează DNA și adresându-i mulțumiri lui Kovesi. „DNA este o parte a sistemului judiciar românesc, prin urmare Direcția are o mare răspundere pentru a combate corupția la nivel înalt. DNA trebuie să rămână o instituție puternică. Mă voi strădui să realizez un climat pternic și echilibrat. Acordăm o atenție deosebită pentru respecarea drepturilor omului și a standardelor europene.”

Ceremonia de predare-primire a mandatului noului procuror-şef interimar al DNA va avea loc la ora 11.00, la sediul DNA, prilej cu care vor avea loc şi declaraţii de presă, potrivit procurorului general Augustin Lazăr.

Procurorul general al României Augustin Lazăr a promis, joi dimineață, că va face declaraţii la ora 11:00, atunci când la DNA va avea loc predarea mandatului de procuror şef al Laurei Codruţa Kovesi, potrivit mediafax.ro

Mandatul va fi preluat de către Anca Jurma. Șef al Serviciului de cooperare internaţională şi programe din Direcţia Naţională Anticorupţie şi fost consilier al Laurei Codruţa Kovesi, ea a fost delegată în funcţia de procuror şef interimar al DNA.

Anca Jurma a îndeplinit pe parcursul a două mandate atribuţiile de procuror şef al Serviciului de cooperare internaţională şi programe din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar ulterior a fost numită consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

