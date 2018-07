Anamaria Prodan a ajuns de URGENȚĂ la SPITAL. Starea ei de SĂNĂTATE este CRITICĂ. Ce spun APROPIAȚII

Momente de panică pe platourile de filmare ale emisiunii “Gospodar fără pereche”! Anamariei Prodan i s-a făcut rău și a fost chemată de urgență o ambulanță.





În urmă cu puțin timp, prezentatoarea a ajuns pe mana medicilor de la Spitalul Floreasca, informează Cancan.ro. Conform unor surse din ProTV, Anamaria Prodan a ajuns de urgență pe patul de spital. Prezentatoarea TV se afla în această dimineață în apropiere de Călărași, unde filma pentru show-ul matrimonial “Gospodar fără pereche”, iar la un moment dat, ea a început să aibă dureri de cap și stări de vomă.

„Dupa ce a stat doua ore in masina cu telefonul in mana, Ana a coborat si a mers direct catre producatorul emisiunii. Au discutat pret de cateva secunde si apoi impresara a revenit la autoturismul cu care se deplasa. Spre surprinderea echipei, palida si fara vlaga, ea a plecat in tromba direct la Spitalul Floreasca, la Urgenta. Totul dupa ce, dimineata, in jurul orei 7.00, Prodanca se simtea bine, era zambitoare la machiaj si chiar si-a facut un live pe rețelele de socializare”, au povestit persoane de la fața locului, potrivit wowbiz.ro.

Aceleași surse au mai dezvăluit că, în ultima perioadă, Anamaria Prodan are dureri de cap din ce în ce mai mari. Problemele medicale ale vedetei au apărut la aproape trei luni de la moartea mamei sale. Ionela Prodan a încedat din viață pe 16 aprilie, după o lungă bătălie cu o maladie mortală.

„Ana a inceput in forta noul sezon al show-ului matrimonial, dar problemele medicale nu ii dau pace. Acum, toata echipa sta langa ea la Spitalul Floreasca si spera ca vedeta sa nu aiba ceva mai grav”, au mai spus apropiatii vedetei, conform sursei de mai sus .

