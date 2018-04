Detalii EXPLOZIVE din DORMITOR! Lovitură CRUNTĂ pentru Anamaria Prodan: ÎNȘELATĂ de Reghecampf

Anamaria Prodan nu a avut un viață liniștită lângă soțul ei, Laurențiu Reghecamp, în ciuda aparențelor. Asta chiar dacă Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan formează unul dintre cele mai celebre cupluri din showbizz-ul românesc.





Însă, înainte de a se căsători cu sexy-impresara, antrenorul a avut o altă relație, cu o femeie mai în vârstă decât el. Mariana Pffeifer, Ffosta soție a lui Reghe a dezvăluit că, până în momentul în care divorțul dintre ea și titratul antrenor s-a finalizat, acesta a continuat să întrețină relații sexuale și cu ea și cu Anamaria Prodan, scrie target="_blank">cancan.ro. "Într-o seară, Laurențiu m-a mângâiat pe picior și bineînțeles că s-a întâmplat mai multe între noi. Ajunsesem să mă simt ca amanta lui, deși eram soția lui. Am făcut dragoste în subsol, într-o cameră în care călcam. Nu a fost confortabil, dar a fost frumos! (...) Pe urmă am primit un mesaj de la el în care mă întreba dacă nu îmi e dor de el. M-am dus la el la Achen. Ne-am întâlnit, am discutat detaliile divorţului. Am rămas acolo peste noapte şi culmea culmilor, în dormitor, dormeam în patul meu în casa lor. El a dormit cu mine. Am făcut din nou dragoste", declara Mariana Pffeifer, fosta soție a tehnicianul, în urmă cu ceva vreme. Dezvăluirea de atunci a generat o adevărată polemică, iar Anamaria Prodan a reacţionat în termeni duri la acea vreme.

„E o frustrată, mi s-a făcut milă de ea. Iniţial, când am văzut-o la televizor, m-am enervat, dar a ajuns să-mi fie milă. Se face de râs.Din partea mea, poate să apară în fiecare zi, că râde toată lumea de ea. Cum poate o vagaboandă analfabetă, care n-are nici cinci clase, să vină şi să îl denigreze pe Laur în cel mai bun moment al carierei lui? E frustrant. Cel care suferă acum cel mai mult este Luca. Copilul nu are nici o vină şi sărăcul stătea şi plângea cu Laur la telefon şi îşi cerea iertare, că el n-are nici o vină. Nemernica asta în loc să aibă grijă de copil... Luca săracul stă singur în casă de dimineaţă până noaptea, încremeneşte acolo. Femeia asta m-a terorizat, mi-a făcut viaţa un calvar, îl suna mereu pe laur şi îl implora să se întoarcă la ea. Are probleme psihice mari, lui Laur i se face rău numai când aude numele ei", a fost replica acidă a impresarei.

