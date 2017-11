Actrița Ana Ularu: „Este o ipocrizie să ne uităm fără jenă la oameni împușcați, dar ne izmenim îngrozitor când vedem un sân”

La 32 de ani, Ana Ularu se poate lăuda deja cu filme populare pe întreg globul, în care a jucat alături de unele dintre cele mai mari staruri din lume. În a doua parte din interviul pentru Evenimentul zilei, spune că i-ar plăcea să lucreze mai mult și cu regizorii din România, din ce în ce mai apreciați la festivalurile internaționale, doar că „nu mă caută. N-am mai luat probe. Nu am mai jucat într-un film românesc de vreo cinci ani. Foarte multă vreme am fost foarte tristă cu chestia asta. Acum sunt ok”.





Ileana Ilie Ungureanu: Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim în copilărie este „Ce vrei să te faci când o să fii mare?”. Tu îți mai aduci aminte ce răspuns dădeai?

- Ana Ularu: Actriță. Și mi-a ieșit. Am realizat asta de foarte mică, plimbându-mă pe la repetiții cu mama. Dincolo de faptul că în perioada aceea conceptul de babysitting nu exista, eu chiar eram foarte fericită să o însoțesc. M-a fascinat, la una dintre repetiții, ce poate face un actor doar din cuvinte. Vedeam o piesă de Matei Vișniec – „Teatru descompus” - și nu era ceva ce un copil ar putea înțelege ca narativ, dar emoțiile pe care le-am simțit din niște cuvinte și din ce poate face un actor cu corpul lui, cu vocea lui, cu fața lui, mi-au trezit gândul acesta.

- Gândul că vrei să trezești și tu asemenea emoții altora?

- Tot timpul mi s-a părut că actoria e o meserie despre alții și despre ce poți trezi în alții. Între timp, miam dat seama și de calitatea terapeutică pe care o are asupra mea, și de nivelul de vanitate pe care probabil îl am în a mă arăta și tot așa. Dar baza alegerii meseriei ăsteia este pentru că îmi place să fac oamenii să simtă lucruri.

- Cât de uşor îți este să treci de la un personaj la altul? Și cum te separi pe tine, actrița, de Ana din viața de zi cu zi?

- Construiesc personajele, de-aia mie nu mi-a plăcut niciodată expresia „intră în pielea personajului”. Pentru că personajul nu este o chestie care există și pe care tu doar o îmbraci, ci e ceva pe care îl construiești, căruia îi acorzi foarte mult gând, ajungi să-i visezi noaptea situațiile. Și pe care îl faci alături de partenerii tăi, de regizorul tău, de oamenii de la costume, de cei de la machiaj. Orice personaj e o construcție, o arhitectură, nu e epilepsie, nu te lovește un moment.

- Împrumuți din personaje și în viața reală? Din caracter, atitudini?

- Pur și simplu îmi tratez meseria ca pe un meștesug și nu mi se pare neapărat că e o chestie aleasă și că fără mine sau fără noi nu ar putea trăi lumea. Până la urmă, eu sunt ființa asta, care e perisabilă, și odată ce eu voi pleca de pe lumea asta nu o să mai existe un alt actor ca mine, cum nu o să mai existe un alt actor ca niciun alt actor. Era într-o piesă pe care o juca Ștefan Iordache - „Barrymore“- o replică foarte frumoasă: „Nimic nu e mai mort, decât un actor mort”. E ceva, cumva, total irepetabil.

„Nu am deloc timp liber. Mă omoară să stau degeaba, mă deprimă”

Ai debutat la 9 ani, într-o coproducție româno-franceză. Îți mai amintești de prima lecție de actorie?

- Îmi doream cu disperare să joc. Am ajuns să debutez la 9 ani și în capul meu era târziu. Am realizat undeva la 6 ani că asta vreau să fac. Nu știu care era situația economică în perioada aia și de ce erau așa multe coproducții, dar era un lucru foarte bun. Mama primea scenariile, iar eu i le luam la citit să văd dacă era vreun rol de copil peacolo. Și într-un final a apărut un rol, m-am rugat de ea să mă ducă la probe. Ea a stat de mine și m-a învățat textul în franceză. Am învățat să spun replicile alea după ureche și mama m-a sfătuit așa: „Nu te strâmba și spune ca și cum ai spune tu.” Ceea ce mie mi se pare cea mai bună lecție de actorie din lume. Era despre a nu considera cuvintele alea simple replici.

- Ce ai făcut cu primii bani câștigați din actorie?

- Pe primul film am luat 400 de lei vechi și pe al doilea un milion de lei vechi. Și i-am dat mamei să ia un Cielo auriu. Noi veneam cu Oltcitul la filmare, după care, pe platoul de filmare mă urcam într-o mașină cu aer condiționat, și era tare fain pe căldurile alea în București, și apoi din nou în Oltcit. Și i-am zis mamei că ne trebuie și nouă o mașină șmecheră. Am fost foarte mândră de investiția aia – practic mi-am cumpărat scaunul meu în Cieloul acela.

- Dacă n-am fi vorbit acum despre actorie, am fi povestit despre scenografie? Având în vedere că acesta este cadoul tău genetic de la părinţi.

- Mai fac din când în când scenografie. Știi cât de mândră am fost vara trecută, când am făcut scenografie la piesa „Îngrijitorul”, regizată de Radu Iacoban la Unteatru? Mi-am petrecut o lună de zile fiind plină de vopsea din cap până în picioare. Stăteam în atelierul de sculptură și pictam, rașchetam, leam făcut eu cu mâinile mele pe toate - sute de mașinute vopsite, paturile, am bătut cuie. Faptul că a ieșit ceva palpabil din mâinile mele m-a bucurat atât de tare. Dacă nu se mai joacă un spectacol eu n-am nimic, am doar amintirea unui rol, din fericire filmele pe care le-am făcut există fizic și mai există înregistrări ale pieselor, dar acela e un decor și actorii ăia joacă în costume făcute de mine.

- Mergi și în direcția asta în viitor?

- Fac de toate pentru că nu-mi place să stau. În primăvară, când m-am întors de la filmări, Radu Iacoban mi-a dat un text de tradus și mi-a zis să mă gândesc și la o scenografie. Și acum repetăm textul și m-am apucat și de scenografie. Nu am deloc timp liber. Mă omoară să stau degeaba, mă deprimă. Ceea ce nu e neapărat sănătos.

„Când se termină un fi lm, întotdeauna există o depresie de cel puțin o săptămână, în care simți că ți s-a extirpat ceva”

- De multe ori, pare o meserie superficială care poate fi dusă de oricine. Pe adevăraţii artişti nu-i deranjează și descurajează vipurile de carton?

- Ba da, ne deranjează. Acum toți sunt actori. Pe de altă parte nu ai cum să te superi pe nimeni că-și dorește un pic de lumină în viața lui. Și știind de ce îmi iubesc eu meseria foarte tare înțeleg de ce ar vrea și alții să o aibă. Ceea ce nu înțeleg mulți însă e că dacă vrei să reziști, dacă vrei să te îmbunătățești și să nu fii doar un chip plăcut care rezistă 5 minute în istoria universală, ai foarte multe de îndurat și de muncit. Era o replică în filmul „The Dresser”, care sintetizează foarte bine se înseamă meseria asta: „Trebuie să fii pregătit să sacrifici ceea ce cei mai mulți dintre oameni numesc a fi viu”. Și așa e cumva. E greu să te plimbi cu circul și să menții o viață sănătoasă în același timp.

- Poate și de aia urmașii marilor actori au ajuns să strălucească astăzi pe scenă, cei mai norocoși chiar alături de părinți.

