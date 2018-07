ANA ASLAN a INVENTAT un MEDICAMENT REVOLUȚIONAR. Ar putea salva MILIOANE de COPII, dar este ținut sub CHEIE!

Ana Aslan nu a oferit lumii doar „tinerețe fără bătrânețe” prin tratamentele brevetate, ci și un medicament care ar putea salva de la chinuri groaznice milioane de copii, la nivel mondial.





Acad. prof. dr. Ana Aslan (1897-1988) a adus faimă României prin rezultatele cercetărilor sale privind procesul de îmbătrânire, prin celebrele produse „Gerovital H3” şi „Aslavital”, precum şi prin crearea Institutului de Geriatrie (1952). Medicul Ana Aslan este unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale.

A inventat ASLAVITAL, un tratament pentru problemele neurologice

Iar medicamentul Aslavital - renumit la nivel mondial - a avut și un „frate mai mic”, numit Aslavital pentru uz infantil, inventat în 1984.

Acesta avea efecte benefice majore în cazul copiilor cu boli ale sistemului neurologic. Din păcate, deși studiile au dovedit eficiența lui, iar el s-a aflat în farmacii zeci de ani, a fost scos de pe piață în anii 2000. Nu se cunoaște motivul retragerii sale.

Ce scria pe prospectul medicamentului:

Actiune terapeutica: factor eutrofic regenerator, cu actiune biocatalitica celulara. Prin sinergia componentelor active, produsul actioneaza asupra metabolismului neuronal. Este trofic al celulelor nervoase din zona motorie corticala si la nivelul diencefalului. Aslavitalul este si un factor esential de nutritie si stimulator al proceselor de crestere.

Indicatii: tratamentul actioneaza favorabil la copii arierati mintal si psihic; in sechele de encefalopatie. In cazurile de deficienta mintala usoara si medie, cu dificultati de memorizare si de concentrare a atentiei, de asemenea, la copii cu trasaturi temperamentale sterse, asociate cu manifestari de apatie, lentoare, inertie, tendinta de izolare, complexe de inferioritate, neintegrare in colectivul scolar, cu trasaturi volitionale neafirmate, se pot obtine ameliorari ale atentiei si memoriei. Se poate vorbi, de asemenea, de o conturare a personalitatii prin interes si participare activa la sarcinile scolare, a initiativei, manifestare de vioiciune si sociabilitate. Se mai remarca o crestere a rezistentei la efort si o scadere a receptivitatii la boli intercurente.

Pagina 1 din 1