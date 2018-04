A făcut AMOR la Exatlon? Claudia Pavel RUPE TĂCEREA: „Pot să vă SPUN DETAȘAT”. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor - FOTO

Claudia Pavel a fost eliminată în urmă cu câteva luni de la Exatlon, dar telespectatorii au ținut-o minte datorită presupusei idile pe care ar fi avut-o cu Cătălin Cazacu.





Acum, artista s-a hotărât să lămurească lucrurile. Claudia Pavel, alias Cream, a plecat acasă relativ repede, dar momentele petrecute la Exatlon au fost intens discutate, atât de presă, cât și de telespectatorii emisiunii. Motociclistul avea acasă o iubită sexy, care a încheiat relația cu el după ce a văzut ce s-a întâmplat la Exatlon.

Despre eventualele relații intime de la Exatlon, Claudia Pavel mărturisește că sunt imposibile. Asta pentru că igiena lasă de dorit și că nimeni nu se gândește la acest lucru, mai spune ea.

„A trecut mult timp de când am ieșit din concurs și acum pot să vorbesc mult mai detașat. Dacă voi mai merge la un concurs așa, gen reality-show, eu o să fiu o sălbatică. O să stau în banca mea și atât. Se interpretează o strângere de mâna și dacă iei pe cineva în brațe. Cătălin mi-a fost drag și ne înțelegeam foarte bine și nimic mai mult. Glumesc, o să fiu că și până acum. Noi am fost o echipa minunată. Plus că ne jucăm și râdeam mult, inclusiv la acele joculețe cu dansul cu mine și Cătălin și Giani. Nu avea cum să se întâmple ceva sexy acolo. Miroseam foarte urat. Eram albă, plină de bube mov, nespălată, va dați seama ce sexy și atrăgătoare eram eu. Nu mă uităm în oglindă. Singură mea oglinga erau ochii celuilalt. Nu se pune problema de ceva mai mult în acest concurs. Da, îmi doresc că Giani sau Cătălin să câștige Exatlon”, a declarat Cream pentru Kfetele.ro.

Claudia Pavel a explicat și cum îl vede ea pe Giani Kiriță, unul dintre cei mai controversați concurenți. „Eu și Giani suntem foarte buni prieteni. Noi ne-am cunoscut într-o altă emisiune tv, eram tot în aceeași echipa și de atunci am rămas buni prieteni. Da, știu că s-a speculat că am avut o altfel de relație, dar nu e adevărat. Plus că s-a spus că am fost în pădure la Exatlon și am lăsat lavalierele în casă. Să spun cum a fost. Noi am mers la plajă, nu există pădure acolo, nu ai cum să pleci singur. Erau oameni cu pușcă și ne păzeau. Mereu lăsăm în casă lavalierele când mergeam la plajă, nu aveam voie să le luăm cu noi. Anda a strigat după noi în semn de glumă că unde ne ducem și l-a atenționat pe Cătălin. Astea erau glumele noastre de acolo. Eram o echipa foarte veselă”, a declarat artista.

