O îndrăgită VEDETĂ a ajuns în stare de URGENȚĂ la spital. A fost în AGONIE timp de o lună. „Nu știu cum am rezistat”

Amna a trecut prin momente dificile zilele trecute, când a ajuns la spital de urgență, după ce a mâncat la un restaurant. Din acest motiv, cântăreața a fost nevoită să-și anuleze filmarea videoclipului.





Amna a declarat că a mâncat peste stricat, iar la scurt timp s-a simțit rău.

„Am mâncat un pește care era stricat. Am tras-o rău cu stomacul. A fost urât de tot. Am mâncat la restaurant. A trebuit să îmi anulez și filmarea vidioclipului. A fost un singur peste care a nimerit la mine. Ghinion. Mi s-a făcut rău după ce am mâncat. Am ajuns direct la spital. Mâncăm des peste acolo și n-am simțit nimic, dar la o ora și ceva… au apărut frisoanele. La analize totul ok, dar o luna și ceva a fost groaznic. Nu știu cum m-am ținut pe picioare la concerte. Am amânat filmarea videoclipului. Am fost în Grecia câteva zile să mă pun pe picioare", a declarat Amna la o emisiuni TV.

Amna, pe numele ei real Cristina Andreea Mușat, a născut pe 12 august 2014 un băiețel pe care l-a numit David Cristian.

