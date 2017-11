Povestea AMERICANILOR din familia REGALĂ. „A invitat-o la prânz la BP. Ea a crezut că e o benzinărie, dar era Palatul Buckingham”

Când prințul Harry se va căsători cu americanca Meggan Markle, anul viitor, aceasta nu va fi prima femeie din SUA în arborele generalogic al familiei regale britanice.





Stră-străbunica lui Harry a fost Frances Ellen Work - „Prințesa dolarului”, a cărei viață pare o poveste desprinsă din seriaul Downton Abbey, scrie BBC.

Frances - cunoscută sub numele de Fannie - s-a născut în New York, în 1857, ca fiica cea mai mare a lui Frank Work. Acesta, un bancher autodidact, a lăsat la moartea sa o avere de 15 milioane de dolari. Fannie a fost considerată „o mare frumusețe” în tinerețea ei, conform necrologului său publicat în NY Times. „A trăit în lux, s-a bucurat de petreceri și de privilegiul de a fi admirată în haine frumoase”, a scris Anne de Courcy în The Husband Hunters. „În același timp, era foarte cultă, vorbea franceză fluent și era interesată de tablouri și mobilă”. În 1880, s-a căsătorit cu englezul James Boothby Burke Roche, fiul politicianului irlandez Edmund Burke Roche, baron de Fermoy. Milionarul ei tată nu a fost însă deloc impresionat. „Eu sunt american până în măduva oaselor”, ar fi spus el.

„De aceea, am doar milă față de acești bărbați fără speranță și neputincioși, care traversează oceanul pentru răpi toată floarea feminină de la noi. Dacă aș avea un cuvânt de spus pe această temă, aș face căsătoria internațională o infracțiune pedepsită cu spânzurătoarea”, spunea el.

Este bine de amintit că James Roche, cunoscut ca Jim - nu era ginerele ideal. În primul rând era sărac. „A trăit o viață mai bogată de ce și-ar fi permis”, scrie Anne de Courcy. În momentul în care s-a căsătorit cu Fannie, Jim fusese „fermier în vest, un revoluționar în America de Sud, miner căutător de aur în Alaksa, explorator în Patagonia și contrabandist în războiul ruso-japonez”, conform NYT. Dar, cel mai rău, pentru Frank cel puțin, era faptul că era un bărbat înalt, arăta bine, avea o piele frumoasă, ochi negri, mustață neagră și „o doză considerabilă de șarm irlandez”.

Fannie și Jim au trăit în Anglia și au avut patru copii în Londra (unul a murit când era bebeluș). În 1891, Fannie obține divorțul în SUA. Știrea a fost pe primele pagini ale ziarelor, iar tribunalul a decis că Jim a „abandonat-o” cu trei ani în urmă și „a neglijat în mod intenționat să aibă grijă de soția lui”.

Fannie a primit custodia celor trei copii ai lor: Cynthia Burke Roche, Edmund Maurice Burke Roche, and Francis George Burke Roche.

Edmund Maurice Burke Roche, care a murit în 1955, a fost bunicul prințesei Diana.

În 1905, Fannie s-a recăsătorit, de data aceasta cu un maghiar, Aurel Batonyi. Tatăl ei a fost atât de furios, încât a dezmoștenit-o. După ce a divorțat a doua oraă, Fannie și-a petrecut ultimii ani din viață împărțindu-se între SUA și Europa, Necrologul ei scria că „se distra copios” la Paris. A murit în 1947, la casa ei din New York. Strănepoata ei, Diana, s-a născut, peste Atlantic, 14 ani mai târziu.

Alt nepot, altă americancă

Legăturile familiei regale britanice cu America de Nord nu se încheie cu Fannie Work. Prințul Harry nu este nici măcar primul nepot al reginei, care se căsătorește cu o americancă.

Peter Phillips, fiul unei prințese, s-a căsătorit cu o canadiană, Autumn Kelly, în 2008.

