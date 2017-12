AMENDAMENTELE Opoziției la bugetul pe 2018 | Exclusiv EVZ

Evenimentul zilei a discutat cu câțiva parlamentari ai Opoziției, pentru a afla detalii despre amendamentele pe care le vor depune la proiectul de buget pentru 2018, care va fi dezbătut și votat în perioada următoare în Parlament. PNL va ține cont de recomandările Comisiei Europene, înainte de a formula amendamentele, USR vrea să ajusteze „raportul între cheltuielile de capital și cele de personal”, iar PMP va avea amendamente punctuale preluate de la primarii municipiilor.





Reamintim că termenul depunerii amendamentelor la proiectul de buget de către parlamentari este lunea următoare, de marţi începând dezbaterile în comisii, iar votul final este programat într-o şedinţă comună a Legislativului, pe 21 decembrie.

„Vom avea amendamente de substanță și restul amendamentelor. Vom ține cont și de tratat. De exemplu, vom ține cont de recomandările Comisiei Europene, pentru că știm că riscul este, dacă nu respecți recomandările, este să nu respecți Constituția. În varianta care este acum, bugetul nu respectă Constituția. Există o echipă care lucrează pe amendamente, din care fac parte, și atunci echipa asta va face propunerile de amendamente de substanță”, a declarat, pentru EVZ, senatorul PNL Florin Cîțu, membru în Comisia de buget-finanțe a Senatului.

Proiectul de buget pe 2018. PLANUL liberalilor și erorile PSD în construirea bugetului | Exclusiv EVZ

Cîțu mai susține că proiectul de buget pentru anul viitor relevă incompetența Cabinetului Tudose, cât și absurdul situației.

„Incompetență pentru că ei nu văd, că după ce ai o execuție bugetară dezastruoasă în 2017, în linie cu 2016, tu vii acum și spui că de fapt 2018 o să fie un an fantastic, deși creșterea economică a fost în 2017. Aici este și absurd și incompetență. Absurdul este că ai foarte multe tăieri, după un an de creștere economică fantastică, tu vii cu tăieri exact acolo unde doare, la investiții și la bunuri în servicii. La bunuri în servicii ai echipamente medicale și pentru sănătate, pentru spitale. E ciudat să tai tocmai de acolo. În plus, cum faci Legea pensiilor de la 1 ianuarie 2018, deși zici că este un an fantastic și poți să-ți permiți, salariile nu cresc. Aia este doar un artificiu. Deci aici este tot absurdul, plus incompetență”, ne-a explicat Florin Cîțu, adâugând că și la departamentul de fonduri europene este „o bătaie de joc”.

Linia USR în amendarea bugetului

Contactată de EVZ, senatorul USR, Nicoleta Dinu, și ea membru în Comisia de buget-finanțe, a prezentat principala direcție pe care o va avea partidul în amendarea proiectul de buget pentru 2018.

„Opțiunea noastră va fi de principiu să mergem pe fiecare ordonator principal de credite și să ajustăm raportul între cheltuielile de capital și cheltuielile de personal, având în vedere că investițiile sunt mereu cele văduvite și că o creștere economică durabilă nu se poate construi altfel, decât prin investiții. Asta va fi o notă generală pentru amendamentele pe care le voi înainta eu în Comisia de buget. Vom urmări aplicarea unui principiu general, astfel încât să existe potențial de accelerare în cadrul economiei, dar bazat pe investiții, nu pe consum”, ne-a spus Nicoleta Dinu.

