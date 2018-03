Ambiția care a condus către succes – Saloanele Why Not (P)

Renumitul lanț de saloane de înfrumusețare din București a început să se dezvolte din anul 2001.





Din lipsa de servicii de calitate identificată la acel moment pe piața din capitală, Saloanele WHY NOT (link atasat cuvantului „saloanele why not” - http://www.saloanelewhynot.ro/) au venit ca o alternativă mult așteptată. Totul a început de la un apartament de 3 camere cumpărat în zona Berceni, la parterul unui bloc. Acesta a fost reamenajat și pregătit pentru a oferi clienților toate serviciile pe care le caută. Dar acesta a fost doar începutul.

De atunci, brandul WHY NOT a crescut constant, a câștigat încrederea clienților și s-a dezvoltat tot mai mult, ajungând astăzi la 9 saloane în întreaga capitală, urmând ca cel de-al zecelea să se deschidă în luna aprilie. În momentul de față, acestea se află în zonele Titan, Gura Diham, Iancului, Obor, Dorobanți, Drumul Taberei, Rahova, Piața Progresul, Berceni.

Care a fost ideea pe baza cărora s-au dezvoltat Saloanele WHY NOT? S-a mizat foarte mult pe accesibilitate, atât financiară, cât și geografică. Toate saloanele au fost amplasate în zone intens circulate, unde nevoia de servicii de înfrumusețare la îndemână era mare. Prețurile sunt, de asemenea, foarte accesibile. Punând în balanță serviciile și produsele folosite, putem spune că prețurile sunt chiar foarte mici. Asta pentru că cei ce manageriază saloanele înțeleg că oferirea serviciilor de calitate clienților, la prețuri mici, este mai importantă pe termen lung decât obținerea de profit imediat.

N-a fost ușor de-a lungul anilor. În cei 17 ani, au avut de a face cu o criză financiară manifestată la nivel mondial, de o birocrație care de multe ori le-a încetinit procesul de dezvoltare și de lipsa personalului calificat, dar toate acestea nu i-au demotivat nicio clipă. De ce? Pentru că ambiția de a ajunge cei mai buni și de a dovedi că nimic nu este de netrecut i-a determinat să continue. Dorința de a fi cât mai aproape de clientele lor și de a le bucura în continuare, cu profesionalismul ce i-a caracterizat de-a lungul anilor, i-a ajutat să se mențină pe piață.

Cum au ajuns aici? Prin profesionalismul și accentul pus pe calitate. Regulile interne sunt stricte, dar făcute pentru a-i păstra doar pe cei mai buni. Angajații sunt aleși pe baza experienței, criteriu esențial urmărit de managerii Saloanelor WHY NOT. 2 ani de experiență sunt primordiali pentru a intra în echipă. Mai departe, angajații sunt trimiși periodic la traininguri interne și externe pentru a-și îmbunătății abilitățile. Alegând ce este mai bun pe piața muncii în momentul de față, WHY NOT are în prezent o echipă numeroasă de peste 200 de angajați.

Coafor, frizerie, cosmetică, manichiură și pedichiură, epilare definitivă, cele mai moderne tratamente, toate vă sunt puse la dispoziție. Saloanele WHY NOT vă așteaptă să vă convingeți singuri, în oricare dintre cele 9 puncte din București: Berceni, Dorobanți, Drumul Taberei, Gura Diham, Obor, Piața Iancului, Piața Progresul, Rahova și Titan.

Saloanele WHY NOT pregătesc noi surprize pentru clienți și promit că veți mai auzi mult timp de acum încolo de ei și de realizările lor! Mai multe detalii găsiți aici http://www.saloanelewhynot.ro/ sau direct la 021 9905.

