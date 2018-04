Amănunte picante din ancheta disidentului Ursu, spuse de securistul care îl urmărea

Fostul securist Ion Dumitraciuc - ofiţerul care s-a ocupat cu urmărirea informativă a disidentului Gheorghe Ursu - a fost audiat, ieri, la Curtea de Apel Bucureşti în procesul în care Vasile Hodiş şi Marin Pîrvulescu sunt judecaţi pentru infracţiuni contra umanităţii în legătură cu decesul inginerului în timpul anchetei, în beciurile Miliţiei.





„Eu l-am cunoscut pe Gheorghe Ursu în decembrie 1984. Eram în permisie cu familia la Botoşani şi am primit telefon să mă întorc în Bucureşti că e o situaţie gravă. Situaţia îl privea pe Gheorghe Ursu.

Directorul Institutului pentru Sistematizare Locuinţe, Alexandrescu, a dat telefon că a găsit un jurnal intim cu injurii la adresa conducerii şi a orânduirii socialiste, plus câteva aspecte nelalocul lor despre nişte colege”, a spus martorul, moment în care judecătoarea l-a oprit spunând că lucrurile relatate nu au legătură cu cauza. „Staţi, că de aici a pornit totul”, s-a remontat securistul. „Le făcea avansuri sexuale, să meargă cu el...Ele, ca să se răzbune, au mers cu jurnalul la director”, a relatat acesta.

Bișniță cu lenjerie

Dumitraciuc a fost cel care a participat la percheziţia domiciliară. „Au venit tovarăşii Pîrvulescu şi Hodiş la sediul ISL. Eu am urcat cu Pîrvulescu, Hodiş a rămas în maşină că el era şoferul şi nu avea unde parca. Împreună cu directorul institutului şi Pîrvulescu am mers în biroul lui Ursu. Nu am găsit alt jurnal, dar am găsit nişte pliante duşmănoase şi un afiş, pe care l-a luat Pîrvulescu . Ne-am urcat în maşină şi ne-am dus pe strada Ho Şi Min nr. 52, la domiciliul lui Gheorghe Ursu.

Era pe 7 ianuarie, era ziua mea şi mă aşteptau musafiri din Moldova. L-am întrebat pe Gheorghe Ursu dacă e de acord cu percheziţia sau vrea să chemăm vecinii ca martori, iar el şi-a dat acordul. Şi soţia a fost de acord. S-au găsit următoarele: 38-40 de jurnale intime de mărimea unui registru, diverse valute în valoare de 35 de dolari, cărţi cu caracter duşmănos scrise de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca şi 2-3-4 pliante cu caracter duşmănos. De asemenea, într-un dulap sau geamantan - nu mai ştiu - s-au găsit obiecte de lenjerie intimă de damă şi de bărbaţi puse în pachete, laolaltă. El aşa făcea, le lua din străinătate şi le vindea la Institut sau vecinilor, iar cu banii pleca în altă ţară”, a declarat fostul securist.

Acesta a relatat că după ce Securitatea a decis ca Ursu să primească doar o mustrare, dosarul a fost înaintat Miliţiei, aceş- tia fiind cei care l-au arestat în septembrie 1985.

