Un cunoscut cântăreț este acuzat de fosta amantă că a bătut-o. REACȚIE DURĂ a acestuia. „Mi-a înjurat mama și copilul!”

Scandal montru în peisajul monden! Mai exact, cântărețul Kamara este acuzat de Mădălina, fosta lui amantă, că a lovit-o și că i-a spart buzat. Între cei doi foști iubiți s-a iscat un scandal de proporții, după ce s-au întâlnit la mare, unde cântărețul era cu fiul ei, iar bruneta cu o prietenă. De la ce a pornit întreaga poveste?





Ea a vrut să se „cazeze” în apartamentul artistului, dar a dat nas în nas cu el și cu băiețelul lui. Mădălina l-a acuzat că a bătut-o, dar Kamara susține că totul este o minciună, potrivit informațiilor cancan.ro.

Kamara a povestit într-o emisiune tv de unde a început tot scandalul iscat între el și fosta iubită. Acesta susține că a fost foarte prietenos și înțelegător cu ea, dar că Mădălina a crezut că el o place pe amica ei, cu care venise la mare. Mai mult, cântărețul a declarat că femeia a început să se isterizeze, să îl înjure și să îl lovească.

„Nu am propus aşa ceva. Eu nu pot să vă spun decât un singur lucru: nu am propus aşa ceva. Dormeam cu copilul, ea m-a trezit şi m-a chemat unde stăteau ele… pe canapea. M-am aşezat între ei. Am avut glume cu prietene ei pe baza a ceea ce mi-au povestit ele. Eu eram pe canapea cu ea şi ea a devenit nervoasă. Probabil a crezut că vreau ceva de la prietena ei.

Şi m-a chemat pe balcon, am întrebat-o ce vrea, ea agitată, voia să plece. I-am spus rămâi aici. Cheia era în uşă. N-am lăsat-o să plece în toiul nopţii şi am scos cheia din uşă. Ea voia să plece. Mi-a dat peste mână, moment în care se duce la uşă şi începe să urle, spunându-mi numele şi i-am spus să se oprească. Am luat-o, era jos, e adevărat, ştiu că loveşte, am ştiut că o să mă lovească. Moment în care m-a înjurat de mamă, ştie că mama mea e moartă. A intrat la mine în casă şi mi-a cotrobăit printre lucruri. Ea mi-a înjurat şi copilul. Când era adolescentă ea şi-a tăiat venele. Eu am o imagine de apărat, ea nu are nimic”, a povestit Kamara la Antena 1.

„Prietena cu care a venit Mădălina la mare era colega de videochat”

De asemenea, Kamara susține că prietena cu care a venit la mare este colega cu care „făcea videochat lesbi”. Artistul a declarat că se bucură că s-a despărțit de Mădălina și că a aflat totul de la început și nu după câțiva ani.

„Ea m-a bătut la mine acasă şi eu o chemam la mare să o bat acolo? E o minciună ce avansează ea aici. Eu am înregistrări şi o să vi le pun la dispoziţie, dacă la asta s-a ajuns. Prietena ei este colega cu care făcea videochat în cuplu, videochat lesbi. Mă bucur că m-am despărţit de ea, mă bucur că nu am descoperit-o după cinci, şase ani… Jur că s-a suit peste mine şi am refuzat-o, am înregistrarea.” a mai spus Kamara.

Pagina 1 din 1