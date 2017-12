Alina Bica, fostă şefă a DIICOT, se prezintă în faţa Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, este aşteptată în faţa Completului de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), care judecă un nou termen al dosarului în apel în care aceasta fusese trimisă în judecată pentru o presupusă mită de 17.500 de euro, pentru ca ulterior, după ce completul a rămas în pronunţare, încadrarea juridică să fie schimbată în favorizarea făptuitorului.





Alina Bica a fost condamnată, pe 26 ianuarie2017, de magistraţii ICCJ la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului în dosarul Bica-Simu, decizia nefiind definitivă.

Condamnarea a fost pronunţată pentru favorizarea făptuitorului, încadrarea juridică fiind schimbată din luare de mită şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu în favorizarea făptuitorului.

În ultimul cuvânt, Alina Bica a declarat: „E incredibil să te trezeşti într-o poveste şi să nu o ştii de unde să o apuci. Nu este normal să te rogi să vină oamenii în instanţă şi să spună adevărul. Nu poţi să spui că am făcut presiuni asupra unor procurori când colegii spun altceva. Nu sunt o persoană comodă, recunosc asta. Dacă discuţia cu Voineag poate fi interpretată ca o presiune, niciun procuror şef nu ar mai trebui să-şi facă treaba. Am infirmat şi rechizitorii ale colegilor. Sunt o persoană temperamentală. În scurta carieră de avocat am explodat pe pereţi. Poate am luat decizii greşite... Cât despre suma de care sunt acuzată că aş fi luat-o ca mită, atât a considerat, la mişto, DNA că valorează viaţa şi onoarea mea. 17.000 de euro. N-am copii, n-am casă. Să mă duc la puşcărie pentru 17.000 de euro, bată-i Sfântu, bani pe care nu i-am luat, nu pot accepta!”

În acelaşi dosar, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Şi în cazul acestuia, încadrarea juridică a fost schimbată din complicitate la infracţiunea de dare de mită în trafic de influenţă.

Totodată, afaceristul Horia Simu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă. Şi în cazul acestuia, judecătorii instanţei supreme au schimbat încadrarea juridică din dare de mită în cumpărare de influenţă.

Judecătorii au luat în discuţie schimbarea încadrării juridice după ce, la finalul anului 2016, au rămas în pronunţare pe fond. În urma deliberărilor, magistraţii au decis reluarea ultimului termen de judecată pentru a se discuta eventuala schimbare a încadrării.

