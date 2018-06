ALIMENTE care te ajută să MĂNÂNCI MAI PUȚIN și SĂ SLĂBEȘTI. Topul unei jurnaliste

Andreea Sava, jurnalista Antena 3, a realizat pe blogul său un top al alimentelor care te ajută să mănânci mai puțin și să slăbești.





O soluție simplă pentru a slăbi o reprezintă alimentele care țin de foame pentru mult timp, astfel încât să nu fim nevoiți să mâncăm iar peste o oră, indiferent de aportul caloric pe care îl consumăm.

În acest sens, Andreea Sava, de la Antena 3, a realizat un top 5 al alimentelor care țin de foame pentru mult timp, pe pagina sa, andreeasava.ro.

1. Ouă

Sunt sursă excelentă de proteine, despre care am mai explicat că organismul depune mai mult efort pentru a le descompune, deci și consumă mai multă energie, stimulând procesele metabolice.

2. Cartofi

Despre cartofi, în general, se spune că trebuie eliminați primii atunci când vreți să slăbiți. Fals. Problema nu e cu alimentul ci cu modul în care este mâncat. Gătit și combinat cum trebuie, cartoful este chiar foarte bun în cura de slăbire, fiind și foarte sățios.

Gătit corect înseamnă copt sau fiert în coajă, apoi răcit. Prin acest proces termic, amidonul se transformă în amidon rezistent care acționează ca o fibră alimentară, adică reglează digestia. Plus că are doar 80 de kcal la 100 de grame, adică foarte puțin.

O altă problemă, însă, este felul în care este combinat. În niciun caz cu alte surse de amidon sau proteine, în special carne. Mâncați-l doar cu legume.

3. Urdă

Este un adevărat aliment-minune. În primul rând fiindcă, spre deosebire de alte lactate, are un conținut foarte mic de cazeină, acea enzimă din lapte pe care sistemul digestiv uman are probleme să o descompună. Conținutul de grăsime este scăzut însă are aminoacizi care ajută la creșterea masei musculare, lucru care va duce și la stimularea metabolismului.

4. Carne

Slabă, desigur. De pui, curcan, roșie dar nu zilnic. Este foarte sățioasă și, în plus, va funcționa explicația de la primul punct în legătură cu efectul proteinelor asupra arderilor.

5. Ciocolată neagră

Foarte important: cu un conținut de peste 70% de cacao. Are foarte mulți antioxidanți care vor stimula arderea de grăsimi și procesele metabolice și este foarte sățioasă. Plus că nici nu puteți mânca prea multă, fiind destul de amară.

