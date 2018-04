Show rock MACABRU. Alice Cooper, SPÂNZURAT pe scenă în timpul unui concert

Cunoscutul artist de 70 de ani Alice Cooper, pe numele său real Vincent Furnier a pus în scenă un spectacol rock în urma căruia fanii săi din întreaga lume au rămas șocați. În timpul unui concert susținut în 1988 la Wembley, Londra, artistul aproape că s-a spânzurat în fața a mii de oameni după ce spectacolul său a fost victima unei greșeli teribile.





Cooper a dat naștere, în 1988, unui spectacol macabru. În urma unei greșeli neprevăzute, artistul a rămas aproape spânzurat în fața a mii de oameni. Echipa artistului ar fi pun în scenă o spânzurare falsă a acestuia, cu ajutorul unei sârme pentru pian ce trebuia să-l țină pe Cooper suspendat în timpul execuției sale.

„După atâtea spectacole nu m-am gândit niciodată la schimbarea firului. Am auzit cum coarda respectivă mi-a lovit bărbia și mi-am întors capul imediat. A fost vorba de o fracțiune de secundă de eroare, pentru că dacă mi-ar fi fost prinsă bărbia, rezultatul era unul diferit”, a declarat Cooper, potrivit The Sun. „Lațul s-a înfășurat în jurul gâtului meu și mi-a cauzat o arsură de-a dreptul drăguță. Am fost pus la podea și m-am înnegrit”, a mai completat artistul.

Cooper este cunoscut în întreaga lume pentru spectacolele sale de rock atipice, în cadrul cărora folosește metode extreme de a distra publicul, în special prin decapitări false într-o ghilotină și executări în scaun electric. decapitarea într-o ghilotină și executarea într-un scaun electric.

Cooper a prezentat, de-a lungul anilor, spectacole de scenă complexe în care ghilotinele, scaunele electrice, sângele fals și șerpii boa constrictori sunt elemente frecvente. De asemenea, Cooper a împrumutat numeroase elemente de heavy metal, garage rock, horror movies și vodevil pentru a crea a variantă teatrală a muzicii hard rock care a devenit cunoscută sub numele de shock rock.

Pagina 1 din 1