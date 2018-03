Alertă Europeană pentru imunoglobulină. Ministerul Sănătății e în război cu producătorii

„Pentru luna martie nu se preconizează să intre în România nicio fiolă de imunoglobulină Pentru aprilie erau niște promisiuni, dar eu nu mai cred în aceste promisiuni. Prin urmare, am informat cabinetul primului ministru, în cursul zilei de astăzi, și am primit acceptul doamnei prim ministru să declanșăm această procedură. Practic, este o alertă la nivel european prin care solicităm cantități de imunoglobulină pentru România din oricare stat membru are disponibil. (....) Avem nevoie de 5.000 de fiole de 2,5 ml lunar, iar luna trecută am avut doar 1.000 de fiole. Pentru luna martie nu avem niciuna”, a arătat ministrul, în direct, la Antena 3.

Pe baza acestui mecanism, România poate primi imunoglobulină – în mod special cea pentru imunodeficiența primare (boală rară) – de la oricaredintre statele Uniunii Europene. Surse din Ministerul Sănătății au explicat, pentru EVZ, că de fapt producătorii de imunoglobulină nu ar fi fost mulțumiți doar cu exceptarea de la plata taxei clawback pentru doi ani, ce le-a făcut „cadou” anul trecut fostul ministru Florian Bodog. Ei ar fi încercat să impună statului român un preț mai mare pentru tratamentul salvator, ceea ce actualul ministrum al Sănătății n-a acceptat.

„Sorina Pintea le-a spus că anul acesta nu va discuta de niciun preț nou și le-a cerut să aducă imunoglobulionă așa cum au promis, dar se pare că nu vor”, au explicat sursele citate. De altfel ministrul Sănătății avertizase încă de la începutul lunii februarie că nu va accepta șantajul niciunului producător și că e dispusă de declanșeze mecanismul de protecție civilă dacă nu ajunge la un consens cu producătorii.