Vicepreședinte ALDE: „Kovesi ne scuipă în față”

Deputatul jurist Șteluța Cătăniciu, vicepreședinte al partidului de guvernământ ALDE, a apreciat, marți seară, la România TV, că prin explicațiile procurorului-șef DNA legate de protocoalele de colaborare SRI - PÎCCJ, Laura Codruța Kovesi „ne tot scuipă în față".





„Cred că e rău pentru dânsa în primul rând. Pentru naţiune e rău de mult. Da, dar problema e că ne scuipă în faţă de mult (...) ne tot scuipă doamna Kovesi. Problema este mult mai gravă, şi anume prin aceste protocoale, prin acest protocol care a fost desecretizat la această oră, că am înţeles că sunt mai multe încheiate între SRI şi alte instituţii ale statului şi sper şi mă rog la Dumnezeu să nu existe şi să nu apară în sensul de a nu exista un protocol încheiat între SRI şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Un asemenea lucru ar fi extrem de grav, nu că nu ar fi grav faptul că există acest protocol între SRI şi Parchetul General şi DNA", a spus Cătăniciu.

Reacția acesteia vine după ce procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut marţi că protocolul semnat între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii nu a dat drepturi în plus celor două instituţii, colaborarea bazându-se pe Constituţie, pe Codul de procedură penală, pe 16 acte normative şi nouă hotărâri ale CSAT

„Cei din AMR şi UNJR spun şi aceste asociaţii profesionale ale magistraţilor de mult vorbesc şi solicită desecretizarea acestor protocoale, dar eu voiam să vă spun un singur lucru, că este extrem de grav faptul că procurorii, având calitatea de magistraţi, au acceptat să fie subordonaţi ofiţerilor SRI. Acest lucru este extrem de grav şi pentru mine este de neînţeles, pentru că îmi aduc aminte ce scandal a ieşit în momentul în care discutam legile justiţiei şi în momentul în care am încercat să punem în acord statutul procurorilor cu ceea ce spunea Constituţia, că de fapt procurorii nu sunt independenţi, că sunt subordonaţi ierarhic. Se pare că se simţeau mai bine sub ofiţerii SRI decât s-ar simţi sub autoritatea ministrului justiţiei", a adăugat vicepreședintele ALDE.

Pagina 1 din 1