ALARMANT! Boala X, ucigașul care ar putea curma zeci de milioane de vieți

Organizația Mondială a Sănătății a inclus în lista celor mai mari pericole pentru umanitate o boală misterioasă. Nu se știe ce virus o va provoca și nici dacă acesta va fi unul creat de „mama natură” sau de mâna omului. Se știe însă ar putea curma zeci de milioane de vieți





Scenariile apocaliptice din filemele hollywoodiene gen Resident Evil, Toxin sau The Stand, unde viruși creați de cercetători nebuni decimează rasa umană, nu sunt așa de fanteziste precum am putea crede. Pentru prima în istorie, Organizația Mondială a Sănătății a inclus pe lista de boli care prezintă un real pericol să se transforme în pandemii (Blueprint), după Ebola, Zika, febra Lassa, Febra hemoragică CCHF și SARS, o afecțiune necunoscută identificată generic sub numele de Boala X (Disease X).

Oamenii de știință care alcătuiesc lista au recunoscut, astfel, că există un pericol neidentificat încă, dar care trebuie luat serios în seamă, pentru că există condiții „optime” pentru declanșarea unei pandemii.

Ei susțin că, practic, evoluția omenirii este cea care face să avem condiții optime pentru răspândirea pe tot globul a unei boli infecțioase. Ușurința cu care călătorim, schimburile comerciale atât de ușoare, faptul că mâncăm în România, spre exemplu, fructe și legume care cresc natural doar pe partea cealaltă a lumii, toate acestea au și acest revers al medaliei. Și bolile sunt la fel de ușor de transmis prin exact aceleași căi și cu exact aceeași ușurință.

Trei surse care ar putea provoca dezastrul

Specialiștii OMS spun că boala X ar putea porni din trei surse. Prima ar fi de la un virus produs de „mama natură”, care a stat ascuns. Aceasta ar putea să apară din cauza defrișărilor masive de pe peste tot în lume sau a topirii calotei glaciare, în urma cărora în mod constant sunt descoperite tot felul de microorganisme noi.

A doua sursă ar putea-o constitui o boală a cărei gravitate este ignorată la scară largă și care se transmite foarte ușor, precum gripa banală sau cea declanșată de viruși care au mai făcut ravagii în trecut, precum HIV sau cel de la care a pornit gripa spaniolă.

Totuși, în lumina noilor atacuri cu arme biologice, specialiștii OMS atrag atenția că ar putea exista o a treia sursă, o posibilă pandemie putând fi declanșată oricând de un virus creat în laborator, de mâna omului. Mai mult decât atât, acest ultim tip de viruși ar fi și cel mai periculos, pentru că organismul uman n-ar avea împotriva lui niciun mecanism de autoapărare.

Ca argumente pentru ipoteza că ne vom face rău cu mâna noastră să ne amintim de bombele chimice aruncate în mijlocul civililor în războiul din Siria sau de cele cu compusul chimic extrem de nociv VX (Nerve Agent VX) folosit în războaie și despre care se crede că ar fi cauzat moartea fratelui vitreg al lui Kim Jong-Un.

Mai recent, poliția britanică a confirmat că tot un astfel de compus chimic a fost folosit în atacul contra fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale Yulia, din Salisbury, de acum două săptămâni.

Potrivit estimărilor specia liștilor OMS, o astfel de pandemie ar putea duce la moartea a 33 de milioane de oameni în 200 de zile, scenariu care din păcate n-ar fi nou, dacă ne gândim la ravagiile făcute în doi ani de gripa spaniolă (1918-1920) care a ucis între 50 și 100 de milioane de oameni.

