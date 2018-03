Ajutor de stat pentru UNIFARM. Imunoglobulină în valoare de 44 de MILIOANE DE LEI

Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanţă de Urgenţă care prevede acordarea unui ajutor de stat către SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulină





S-a acordat un ajutor de stat individual către SC Unifarm SA în valoare de 44,27 milioane lei pentru achiziționarea de imunoglobină, suplimentând astfel bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

”Ministrul Sănătăţii a explicat că această sumă rezolvă problema pe teren scurt şi mediu. Sigur, în paralel, Ministerul Sănătăşţii întreprinde toate măsurile ca această problemă să fie rezolvată pe termen lung. Doamna ministru a zis că pentru următoarele două luni, problema este rezolvată”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Potrivit acestuia, ajutorul a fost acordat pentru o perioadă de un an.

”Ajutorul se acordă pentru Unifarm pentru maximum un an. Un an, Unifarm are la dispoziţie aceste fonduri pentru a aduce imunoglobulinele în ţară”, a mai spus Nelu Barbu.

La rândulor, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au transmis printr-un comunicat că această mădură era necesară.

“A fost necesar acest demers. Criza de imunoglobulină a durat prea mult şi are un impact vital asupra multor pacienţi care aşteaptă acest medicament. În perioada în care tratamentele vor fi asigurate în acest mod, vom căuta soluţii pe termen lung pentru a ne asigura că nu mai ajungem în astfel de situaţii”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, citată în comunicat.

