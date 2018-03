DRAMA actriței Aimee Iacobescu. Trăia într-o SĂRĂCIE CRUNTĂ și nu avea bani pentru MÂNCARE sau MEDICAMENTE: „Cumpăr DOUĂ mere pe săptămână...”

Lumea teatrului românesc a pierdut, marți, un mare nume. Actrița Aimee Iacobescu a fost răpusă de cancer la vârsta de 71 de ani.





Aimee a fost și va rămâne una dintre marile doamne ale teatrului românesc. Cu toate acestea, viața nu i-a oferit prea multe satisfacții la bătrânețe. Diagnosticată cu cancer în urmă cu un an, artista s-a confruntat cu probleme financiare mari. Ea mărturisea în urmă cu câteva luni că nu are bani să-și cumpere medicamentele necesare și că rămâne doar cu 40 de lei pe lună. Ajunsese să fie nevoită să-și vândă obiectele de valoare din casă, pentru a supraviețui, scrie Cancan.

Singura şansă a actriţei o constituia o indemnizaţie de la UNITER, (Uniunea Teatrală din România), de 2.700 de lei. Pentru această indemnizație făcuse cerere de mai mulţi ani, dar fără folos. Toate cele 100 de indemnizaţii sunt însă date altor actori, iar Aimee Iacobescu nu ar putea intra pe lista lor decât prin decesul unuia dintre ei. Artista a fost ținta criticilor, atât din partea colegilor de scenă, cât și din partea publicului larg.

„Pe masă... am pus din puținul pe care l-am avut. Banii se duc pe medicamente, așa că am cheltuit pentru mine și mama aproape 200 de lei să luăm puțină carne de miel, ouă, cozonac și pască. Norocul meu este că nu prea am voie să mănânc carne și nici nu îmi place în mod deosebit. Ar trebui să mănânc în schimb anumite fructe... Îmi permit să cumpăr două mere pe săptămână. Dar m-am învățat, mâncarea este singura la care pot face economie. La medicamente și la facturi... chiar nu am cum” a declarat, la un moment dat, Aimee Iacobescu.

„Există 1500 de indemnizaţii care se acordă tuturor celor care aduc un nume României. La UNITER au ajuns 100 de indemnizaţii. Criteriile sunt aceleaşi pentru toată lumea. Indemnizaţiile prin UNITER sunt ocupate 100%. Când moare cineva, se eliberează un post. Situatia nu este atat de dramatica precum se prezinta. Eu nu știu dacă dânsa dă 2.000 de lei pe medicamente. Sunt medicamente compensate. Sunt și altele. Putem declara orice, așa, din varful buzelor. La uniune, există o secție de asistență socială, care se numește Casa Artistului, aici cei care sunt in disperare de cauză cu sănatatea si cu veniturile vin si cer sprijinul Uniunii. Îi ajutăm cu bani, alimente, locuințe, haine”, a declarat la acea vreme Ion Caramitru, președinte al UNITER, potrivit sursei citate.

Pensia actriței era de 2325 de lei, la care se adaugă 50%. Asta înseamnă că avea pensia totală 3.487 de lei, potrivit lui Ion Caramitru. Cu toate acestea, Aimee Iacobescu a negat că ar fi primit aceşti bani. Ea a susținut mereu că are o pensie de 2.040 de lei, bani care nu îi asigură nici măcar mâncarea de la o lună la alta. Mai mult, a mărturisit în repetate rânduri că rămânea cu doar 40 de lei pe lună, întrucât toți banii ei se duceau pe medicamente.

Pagina 1 din 1