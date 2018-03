DOLIU în filmul și teatrul românesc! Aimee Iacobescu A MURIT! BREAKING NEWS

Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viață din cauza unui cancer care i-a făcut bătrânețea un calvar. A jucat zeci de roluri în piese și filme, dar va rămâne în inimile iubitorilor de film cu rolul Domniței Ralu, din seria filmelor cu haiduci.





Artista s-a stins pe patul Spitalului Elias, unde a fost transportată de urgență în seara zilei de luni. Medicii din echipajul SMURD au găsit-o în stop cardio-respirator. Deși au încercat să o resusciteze, eforturile au fost în zadar, iar Aimee Iacobescu s-a stins pe patul de spital, în jurul orei 21.00.

Aimee Iacobescu mărturisea într-un interviu din Jurnalul Național că s-a născut de fapt în noaptea de 23 iunie, lucru cunoscut doar de familie și apropiați. Artista și fratele său geamăn, Dorel, s-au născut în noaptea de Sânziene, în 1946, în localitatea Unguriu, județul Buzău, dar în acte a fost declarată data nașterii 1 iulie.

Mama actriței era absolventă a facultății de desen și scenografie, iar tatăl era medic militar. „Tata îi scria mamei scrisori de dragoste care începeau cu ''ma bien aimée''. Numele meu de acolo provine. Tot ce am mai frumos în mine s-a născut acolo, în locurile acelea unde am copilărit. În vatra satului era o livadă și în fiecare an, primăvara, îmi propuneam împreună cu fratele meu să așteptăm momentul în care vor înflori pomii. Dar adormeam, iar livada înflorea de fiecare dată noaptea”, mărturisea actrița într-un interviu.

A debutat în teatru 16 ani, când a jucat în spectacolele ''Alizuna'' de Tina Ionescu Demetrian și ''Adam și Eva'' de Aurel Baranga. În acea perioadă, a liceului, a avut loc întâlnirea providențială cu regizorul Sică Alexandrescu, care o remarcase la un festival școlar de recitări, unde a fost premiată. În anul 1963 el i-a dat primul rol pe scena Naționalului, în piesa ''Adam și Eva''.

„Cred că m-am născut pentru actorie. Pe partea profesională mă consider norocoasă pentru că întotdeauna am avut publicul lângă mine. Nu am să renunț niciodată la Național, acolo am început și tot acolo vreau să mor. Poate unicul lucru care te consolează ca actor în România este modul în care te privesc oamenii pe stradă. Mă doare că teatrul și-a pierdut magia. Când intrai în teatru, uitai tot.(...) În ceea ce mă privește, mi-am iubit toate rolurile și am încercat să fiu cât se poate de sinceră, pentru că sinceritatea, naturalețea reprezintă cheia fiecărui rol. (...) Am căpătat maturitatea, experiența și energia care ar fi fost păcat să se piardă în așteptări inutile. Dacă în teatru convenția este acceptată de spectator, la film el se așteaptă să vadă viață netrucată'', spunea actrița.

Din bogata sa filmografie amintim ''De-aș fi... Harap Alb'', ''Haiducii'', ''Răpirea fecioarelor'', ''Haiducii lui Șaptecai'', ''Zestrea domniței Ralu'', ''Săptămâna nebunilor'' — în ultimele trei interpretând rolul domniței Ralu, cu care publicul a identificat-o—, ''Cu mâinile curate'', ''Nu filmăm să ne-amuzăm'', ''Osânda'', ''Revanșa'', ''Ultima noapte de dragoste'', ''Dumbrava minunată'', ''Cuibul de viespi''.

