Caz grav la Poliția Bistrița! Polițistul care a tras de opt ori după un individ violent a ajuns să fie cercetat DISCIPLINAR

Agentul Florian Râpaș a fost trimis să liniștească niște petrecăreți și a fost obligat să tragă de opt ori pentru se apăra, pe el și pe un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Bistrița Năsăud. Era în Sâmbăta Mare, de dinainte de Paști, zi care s-a transformat într-un calvar pentru polițistul care și-a făcut datoria.





Agentul de poliție Florian Râpaș este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, așa cum ar trebui să fie mulți în Poliția Română. A fost trimis să aplaneze un conflict, iar în momentul în care a fost atacat iar colegul de patrulă a fost lovit, a scos pistolul, a somat regulamentar și a tras de opt ori. Deși grupul agresorilor era compus din mai multe persoane, agentul Râpaș a gestionat evenimentul.

Ulterior, cel care a comis infracțiunea de ultraj a fost lăsat să plece acasă, deoarece șefii nu s-au deranjat de caz, fiind și Paștele. Deși a acționat regulamentar, agentul Râpaș a ajuns să fie cercetat, atenție, în trei acțiuni disciplinare, una dintre ele pentru că a stat de vorbă cu reporterul EvZ și a confirmat informația că a folosit armamentul. ”La puțin timp după incident, când am fost ultragiat într-o singură zi mi-au dispus 3 - 4 cercetări prealabile într-o singură zi, ca să mă intimideze. A fost un conflict deschis pentru că în mai multe rânduri le-am solicitat atât lui Lupșa cât și lui Moldovan (primul șeful IPJ Bistrița Năsăudiar al doilea, șeful Poliției municipiului Bistrița) să respecte drepturile polițiștilor. Eu am fost ultragiat , dar tot eu sunt cercetat și acum încearcă să mă intimideze! La nivelul Inspectoratului s-a creat un nucleu care încearcă să inducă o stare de temere în rândul polițiștilor, să-i țină sub control”, spune agentul.

Îi cere ajutorul ministrului de Interne

Agentul Râpaș susține că șefii din IPJ Bistrița au început un adevărat ”asalt” asupra lui, asalt menit să îl ”liniștească”. Miza acestor multiple cercetări disciplinare, susține polițistul, este reprezentată de faptul că șeful IPJ Bistrița, Ovidiu Lupaș, în prezent interimar, vrea să participe la concursul pentru ocuparea acestei funcții. Iar pentru asta are nevoie de liniște și nu de agitație. ”Eu îmi cer doar drepturile mele. La evenimentul cu pricina am acționat în conformitate cu legea. Eu aveam temei legal să trag, când a aruncat cu scaunul spre jandarm, pentru că era un atac direct, nu mai aveam timp de somație, așa e prevăzut în lege. Am tras în dreptul lui, dar l-am ferit că era în ușă. Am tras două gloanțe în ușă, mai exact în tocul de la ușă”, mai spune Râpaș.

Polițistul susține că i-a scris un memoriu ministrului de Interne, Carmen Dan căreia îi solicită să intervină și să pună capăt abuzurilor care se comit de șefii Poliției Bistrița, asupra lui.

