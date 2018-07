Aer conditionat - 5 factori esentiali pentru o selectie de succes (P)

Aparatele de aer conditionat reprezinta echipamente de folosinta indelungata si avand in vedere ca sunt costisitoare, trebuie sa va informati bine inainte de a apasa butonul Cumpara acum.





Magazinele online abunda in modele diverse de aparate de aer conditionat, iar specificatiile tehnice sunt deseori dificil de inteles in profunzime. Exista mai multe criterii care va pot ghida in alegerea unui aparat de aer conditionat potrivit nevoilor si bugetului dumneavoastra, iar in acest articol vom detalia 5 din ele.

Aer conditionat - 5 factori de selectie

1. De ce capacitate de racire aveti nevoie?

Primul lucru pe care trebuie sa-l aveti in vedere atunci cand cumparati un aer conditionat este legat de aceasta capacitate de racire. Cu alte cuvinte, trebuie sa alegeti un aparat compact sau unul mai voluminos. Capacitatea de racire se masoara in BTU pe ora sau KW si este cam primul lucru la care ar trebui sa va uitati. Ea tine de o multitudine de factori. Exista un calcul care se face pentru a determina care este cea mai buna valoare pentru o anumita suprafata. Iata algoritmul.

Calculatie BTU

Cu cat valoarea BTU este mai mare, cu atat capacitatea de racire este mai buna. Automat aparatele de aer conditionat cu valoare BTU mai mare au preturi mai mari. Pentru calculatia BTU folositi urmatorul criteriu:

- Volumul de aer care trebuie racit (acest lucru tine de cat de mare si de inalta este incaperea).

a) Pentru o suprafata a locuintei intre 18 si 23 m2, respectiv un birou cu suprafata intre 14 - 22 m2 va puteti orienta spre un aer conditionat de 9000 BTU/ h.

b) Daca aveti un apartament cu o suprafata intre 23 si 26 m2 sau un birou ce ocupa intre 22 si 24 m2, atunci uitati-va la un aer conditinat cu o putere de racire de 10 000 BTU/ h.

c) Urcand mai sus, pentru locuintele mai mari de 26 m2 pana in 32 m2 si birourile pana in 30 m2, specialistii recomanda aer conditionat de 12 000 BTU/h.

d) In cazul in care aveti locuinta cu suprafata intre 32 si 40 m2/ birou cu suprafata 30 - 36 m2, ar trebui sa alegeti un aer conditionat de 14 000 BTU/h.

e) Pentru suprafetele care se incadreaza intre 40-55 m2 (locuinte) si 36 -40m2 (birouri), sunt recomandate aparatele de aer conditionat de 18 000 BTU/ h.

f) Pentru casele si birourile foarte mari cu suprafate de 55 - 70 m2/ 40 - 50 m2, sunt indicate aparatele cu 22 000 BTU/ ora.

g) In fine, in cazul spatiilor foarte mari 70 -90 m2 case si 50 - 60 m2 birouri si spatii comerciale se preteaza cel mai bine aparatele solide cu capacitate de 24 000 BTU/ h.

-In afara de volumul de aer care trebuie racit, la calculatia BTU se tine cont si de cat de bine este izolata o incapere. Daca vorbim despre o camera slab izolata, atunci cel mai bine este sa se mai adauga inca 1000 - 2000 BTU/ h.

- Un alt criteriu dupa care se calculeaza valoarea BTU a aparatelor de aer conditionat este legat de pozitionarea camerei fata de punctele cardinale. Daca incaperea se afla spre est si este puternic insorita se adauga 10% din valoarea calculata, iar daca este la umbra cei 10% se scad din valoare.

- Alte criterii: Pentru calculul valorii BTU se va tine cont si daca incaperea se afla langa bucatarie, daca se folosesc echipamente electronice (tv, calculator) si daca de obicei se afla mai multe persoane in camera. In functie de situatie se pot adauga sau scadea intre 1000 si 3000 BTU/ h.

Tot specialistii in aer conditionat recomanda cumparatorilor sa se orienteze spre aparate care au o capacitate BTU mai mare fata de necesarul calculat. De ce? Pentru a se evita suprasolicitarea aerului. Este mai bine sa platiti ceva in plus pentru un aparatat de capacitate BTU mai mare, dar sa stiti ca acesta este mai fiabil si ca nu va ceda inainte de vreme din cauza suprasolicitarii. In plus el va tinde sa usuce prea mult aerul si nu va reusi sa raceasca incaperea in mod corespunzator. Atentie insa caci nici excesul nu este de dorit. Din contra.

Un aer conditionat care are o capacitate mult prea mare pentru suprafata data, va lucra cu un ciclu rapid de racire si nu va putea sa disperseze excesul de umiditate din atmosfera. De aceea, este foarte important sa incepeti cautarile cu un calcul BTU. Dupa ce ati stabilit ce capacitate de racire este nevoie pentru suprafata incaperii dumneavoastra, puteti trece mai departe, la alte criterii de selectie.

2. Cum ar trebui sa fie consumul energetic?

Cat mai redus. Trebuie sa stiti ca aparatele de aer conditionat sunt unele din cele mai mari consumatoare de energie electrica. Evolutia tehnologica si standardele europene in ceea ce priveste electrocasnicele, au dus la utilizarea unor 3 clase energetice noi, in afara de cele clasice. Este vorba despre clasele A+, A++ si A+++. Veti observa usor ca aparatele de aer conditionat mai eficiente au preturi mai mari si s-ar putea sa fiti tentat sa economisiti bani optand pentru un model dintr-o clasa energetica inferioara. Acest pas este deseori unul pripit. Iata de ce: daca alegeti sa cumparati un aparat de aer conditionat dintr-o clasa superioara mai scump veti putea sa va amortizati diferente de pret chiar dupa primul an de functionare, ceea ce este un mare plus. Ganditi pe termen lung - este de preferat sa platiti putin mai mult la achizitionare, dar sa economisiti bani cu factura de energie electrica.

Din punctul de vedere al specialistilor este de preferat sa alegeti un aer conditionat proiectat in conformitate cu tehnologia Inverter, capabila sa asigura o economie de 30 pana la 60% - depinzand de producator si model.

3. Ce functii are aparatul de aer conditionat?

Confortul promis de un aer conditionat consta in cea mai mare parte in functiile cu care vine la pachet. Daca privim la toate aparatele de pe piata o sa observam ca exista o serie de functii tip basic si o serie de functii suplimentare, pe care le regasim doar pe unele modele. Desigur, cat un aparat de aer conditionat are mai multe functii, cu atat pretul sau creste.

Dintre functiile de baza ale unui aparat de aer conditionat mentionam urmatoarele: racire (minim 16 grade Celsius), de incalzire (maxim 28 grade Celsius), ventilare pentru omogenizare a temperaturii din camera, dezumidificare si filtrare.

