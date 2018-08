ADVERSARA Simonei Halep este precaută înaintea FINALEI. „Nu se presupune că voi câștiga”

Sloane Stephens, adversara Simonei Halep din finala de la Montreal, a declarat că va face tot posibilul pentru a câștiga duelul cu lidera WTA.





Sloane Stephens o va întâlni pe Simona Halep în finala de la Montreal, ce se va disputa, duminică, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 2). Americanca, învinsă de româncă în finala de la Roland Garros, a declarat că va încerca să joace la un nivel cât mai ridicat, pentru a pune mâna pe trofeu.

„Tocmai ce am jucat cu ea în finala Roland Garros și ambele am făcut un meci bun. Am jucat foarte bine timp de un set și jumătate. Sper ca acum să joc foarte bine timp de două seturi. Voi încerca să evoluez cât de bine pot. E clar că am un joc bun, dar și ea joacă un tenis de calitate. Este incredibil să fiu într-o nouă finală. Este a treia pentru mine în acest an și sunt foarte încântată. Am lucrat mult ca să ajung aici. Voi fi foarte competitivă în finală și voi da totul. Vom vedea ce va fi. Am jucat foarte constant și asta e foarte bine. Am întâlnit adversare puternice. Sunt mulțumită de performanțele mele. În finală voi evolua cât de bine pot. Mă duelez cu jucătoarea de pe locul 1 în lume și nu se presupune că voi câștiga. Voi ieși pe teren și voi da tot ce am mai bun”, a spus Stephens.

Pagina 1 din 1