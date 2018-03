Adriana Săftoiu, despre ACHITAREA lui Orban: „Nu întotdeauna când DNA acuză se și ADEVEREȘTE!”

„Dupa achitarea lui Ludovic Orban mi se pare cam exagerat sa mai cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia, sa renunte la orice functie”, a comentat pe Facebook deputatul PNL Adriana Săftoiu.

„Caci, iaca, renunta, sta doi ani (caz fericit), sanse mari ca relatiile lui personale, cariera lui sa mearga la vale. Si apoi e achitat. Drept urmare, pana la sentinta finala, oricine are dreptul la prezumtia de nevinovatie si lasat in pace. Nu stiu cine a fost procurorul in cauza, dar el nu a devenit „celebru”, nu a fost pus in luminile rampei, nu a fost aratat cu degetul. Im pare rau pentru toti cei care accepta greu ca nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”, a scris deputatul PNL.

