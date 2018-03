Adrian Năstase, scenariu APOCALIPTIC: ”Urmează un nou Război Rece?”

Ex-premierul PSD Adrian Năstase se întreabă, pe blog, dacă actualul context tensionat al politicii internaționale nu va facilita declanșarea unui ”nou Război rece, bazat pe confruntare”.





”Din transcrierea conversatiei intre Mihail Gorbaciov si George Bush, din 31 mai 1990, aflam că „fără contactele personale intre liderii sovietici si cei americani, fără intâlnirea de la Malta, cele două mari puteri nu ar fi fost pregătite pentru evenimentele din Europa de Est si mai ales pentru cele din Germania. In opinia liderului sovietic, in noile conditii, noul inamic al SUA ar trebui să fie instabilitatea si lipsa de predictibilitate. Problema centrală in discutie era insă statutul Germaniei reunificate, sovieticii considerand ca intrarea acesteia in NATO ar fi schimbat balanta de putere in Europa. Cum sunt relatiile dintre cele două puteri majore (folosesc terminologia chineză) după 28 de ani? Se profilează oare un nou Război rece, bazat pe confruntare? Si ce ar trebui sa facă România in noul context?”, întreabă Adrian Năstase.

