Adrian Năstase REACȚIONEAZĂ DUR la ultimatumul SUA: „Credeam că epoca Nuland s-a încheiat!”

Ultimatumul trimis României de SUA în ceea ce privește legile justiției a determinat multe reacții din partea politicienilor autohtoni. Adrian Năstase se întreabă dacă parteneriatul strategic dă posibilitatea SUA să afecteze autoritatea şi demnitatea țării.





„Ramâne insă o chestiune de principiu si anume dacă intr-o relatie de parteneriat strategic demnitatea si autoritatea partenerului mai mic pot fi afectate prin astfel de atitudini. Eu credeam ca epoca Nuland s-a incheiat. Se rezolvase si problema jobului fostului ambasador Gitenstein, care a plecat să explice valorile si principiile la Fondul „Proprietatea”.

Este posibil sa existe insă si unele reminiscente din partea fostului presedinte al UE, Barroso, care după incheierea mandatelor sale, s-a dus să dea o mână de ajutor, morală, la banca de investitii americane Goldman Sachs, care ne-a ajutat pe toti sa intelegem mai bine cum este cu globalizarea, statul de drept si lupta impotriva coruptiei”, scrie Adrian Năstase.

Fostul premier a povestit în amănunt o discuție pe care a avut-o marți cu un american care locuiește în România care are un alt punct de vedere despre acest subiect. „In dimineata aceasta, după cursul de drept international de la Universitate, am stat de vorbă cu un american, un prieten american, care lucrează de mai multi ani in România. Si-a cerut scuze pentru declaratia umilitoare, de ieri, a purtatoarei de cuvant de la Departamentul de Stat. Mi-a spus ca, după părerea lui, declaratia respectivă este contrară oricăror uzante diplomatice, si ca tratează România ca pe un teritoiu sub tutelă, jignind sentimentele de demnitate ale românilor, care au luptat si luptă impreună cu soldatii americani pe diverse teatre de razboi.

Imi spunea el ca declaratia respectivă – un atac fără precedent la adresa reprezentantilor poporului dintr-un stat considerat partener strategic – este cu atat mai cinică cu cât a fost difuzată in ziua in care legea de aprobare a unei operatiuni de cumpărare de material militar din SUA, in valoare de peste 4 mld de dolari, tocmai fusese promulgată.

