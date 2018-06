Adrian Mutu A FOST DAT AFARĂ de la FC Voluntari. Cine l-a sfătuit pe primarul Pandele să renunțe la antrenor

Adrian Mutu a fost concediat, joi, de pe banca echipei FC Voluntari. Tehnicianul reușise să-i salveze pe ilfoveni de la retrogradare, în urma unui meci de baraj.





Chiar dacă și-a îndeplinit obiectivul, salvarea de la retrogradare, Adrian Mutu a fost demis, joi, de la conducerea echipei FC Voluntari. De asemenea, conform gsp.ro, președintele Dan Lesă și-a dat demisia. Sursa citată menționează că Florentin Pandele, primarul Voluntariului, a luat această decizie, sfătuit de Anghel Iordănescu.

„Nu pot să accept unele lucruri, așa că am demisionat! Am plecat pentru că nu am fost de acord ca Mutu să fie demis. A fost o ședință, dar cred că cea mai bună decizie a fost să plec. Chiar dacă echipa și-a îndeplinit obiectivul adică salvarea de la retrogradare, n-a mai contat nimic.... Așa că am plecat și asta a fost", a spus Dan Lesă pentru gsp.ro. Cel mai probabil, locul lui Mutu va fi luat de Costel Gâlcă.

