Adrian Despot DESFIINŢAT pe reţelele de socializare: „Eşti cel mai slab antrenor”

După eliminarea concurentului Mano, curg mesajele care îl fac praf pe Adrian Despot. Este acuzat că a favorizat-o pe Andrada dându-i special melodii pe care să le poată interpreta uşor. Iar lui Mano, favoritul publicului i-a dat cel puţin aseară, spun comentatorii, o melodie care să-l pună în dificultate pentru a pierde.





Vă redăm cîteva mesaje foarte dure la adresa solistului de la „Viţa de vie”, acuzat de nedreptatea pe care i-a făcut-o lui Mano:

Roman Emilia: Domnule Despot ati favorizat-o pe Andrada pana la capat,da? Ei bine aflati ca aveti cea mai slaba voce dintre concurentii finalisti. Andrada nu e voce de finala, nici macar nu stiu cum a ajuns pana aici. Sa-ti fie rusine! N-as mai indemna vreodata ca un concurenta veritabil precum a fost Mano sa va aleaga ca antrenor. Sunteti extrem de nedrept si rasist. Priveste la Tudor Chirila si ia notite. El intr-adevar e un OM MARE. El apreciaza OMUL, indiferent de nationalitate,etnie,sex...dovada vie CE a facut cu Jane, care,desi nu e romanca a mers cu ea pana in panzele albe, a crezut in ea, nu s-a dat in laturi o clipa. Astazi, favorizand-o pe Andrada v-ati f***t sansele pentru finala si ati terfelit prin noroi un diamant, o voce unica ce te depaseste cu mult. RUSINE SA-TI FIE. Cel mai slab antrenor ever. De cand cu venirea ta Loredana a crescut cu o treapta.

Beatrice Alexandra: Prima reacție cand am vazut ca nu a ieșit Mano finalist:am dat unfollow acestei pagini!

