Administratorii pensiilor din Pilonul II, ”îngrijorați” de declarațiile lui Vâlcov

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) se arată îngrijorată față de afirmațiile recente ale consilierului de stat Darius Vâlcov, care „pot pune într-o lumină negativă, în mod nemeritat, performanțele Pilonului II de pensii”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni.





Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului, a declarat, vineri, la România TV, că șase din șapte fonduri de pensii private au cumpărat acțiuni la RCS-RDS, în condițiile în care compania a înregistrat, într-un an, scăderi pe bursă de 25%. „Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect și spui cumpărați acțiuni la Digi că acțiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu ești cu 25% mai puțin, nu te dezvolți, îți faci mai multe datorii, să știi că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni, pe bursă, poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conștienți că în 3-4 ani nu se vor mai trage cabluri în România și nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie și le iei banii de pensii...”, a mai spus, vineri, fostul ministru al Finanțelor, conform Știripesurse.ro.

Darius Vâlcov a afirmat că cele șapte companii care asigură pensiile private ale românilor administrează 10 miliarde de euro. „A fost un scandal cu Pilonul II. De unde a plecat? Am chemat cei șapte administratori, că sunt șapte SRL-uri care administrează pensiile private ale românilor, în sensul în care am zis că nu mai dăm banii la stat, dăm un 300 și ceva de mililoane de euro, fiecare are angajați între 20-30 de angajați, unul singur are 70 de angajați. Miliardul și jumătate doar comisionare, ei administrează 10 miliarde de euro. Am întrebat voi cu cine vă consultați? Vă consultați între voi?”, a mai declarat consilierul de stat al premierului, la România TV.

În replică, reprezentanții APAPR au transmis un punct de vedere.

„Toți administratorii fondurilor din Pilon II sunt instituții cu o lungă tradiție și prezență internațională pe piața financiară. Forma juridică de organizare pe piața din România este de societăți distincte față de alte entități din grupul-mamă, fiind vorba de societăți pe acțiuni cu un capital social minim de 4 milioane de euro (nicidecum SRL-uri). De asemenea, toți administratorii sunt autorizați, avizați, reglementați, supravegheați și controlați de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), instituție a statului român”, precizează APAPR, în comunicatul de presă menționat.

De asemenea, comisioanele percepute de administratorii Pilonului II din România „sunt semnificativ mai mici decât cele percepute de sistemele similare din alte state, precum și de alte sisteme de economisire”, se mai arată în același document. „Valoarea comisioanelor percepute (1,5 miliarde de lei, nu euro) reprezintă totalul încasat de cei 7 administratori de la începutul sistemul și până în prezent. Acestea sunt venituri, nu profituri, din care se scad numeroasele costuri, majoritatea derivate din reglementarea strictă a sistemului. Mai mult, administratorii Pilonului II au realizat investiții semnificative în 2006-2008 pentru setarea sistemului, care ajung la 500 de milioane de euro și care nu au fost niciodată recuperate din business-ul de administrare. Acționarii administratorilor înregistrează și astăzi pierderi totale pe ultimii 10 ani, care ajung la aproape 150 de milioane de euro nerecuperate - sume nominale, neactualizate cu inflația sau alte prime de risc”, precizează APAPR, care mai atrage atenția și că portofoliile fondurilor private de pensii sunt diversificate pentru a acoperi eventualele riscuri ca anumite investiții să subperformeze într-o anumită perioadă.

